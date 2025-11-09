https://crimea.ria.ru/20251109/smertelnoe-dtp-na-krymskom-mostu-chto-izvestno-1150759455.html

Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно

В Керчи полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крымском мосту. Об этом сообщает ГАИ Крыма."По предварительной информации, вечером в... РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T07:33

ситуация на дорогах крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

крымский мост

гаи

прокуратура республики крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крымском мосту. Об этом сообщает ГАИ Крыма."По предварительной информации, вечером в субботу около 20:50 на автомобильной части Крымского моста автодороги "Новороссийск - Керчь" водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", двигаясь со стороны Тамани, при осуществлении опережения пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "Мерседес" смертельно травмированы, двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение, добавили в ГАИ.Прокуратура РК проводит проверку остоятельств происшедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

