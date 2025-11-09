Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251109/smertelnoe-dtp-na-krymskom-mostu-chto-izvestno-1150759455.html
Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно
Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно
В Керчи полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крымском мосту. Об этом сообщает ГАИ Крыма."По предварительной информации, вечером в... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T07:33
2025-11-09T07:33
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
крымский мост
гаи
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/09/1150759327_0:157:1149:803_1920x0_80_0_0_d529e5e8b3f6b68118c1ab26c44b7eb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крымском мосту. Об этом сообщает ГАИ Крыма."По предварительной информации, вечером в субботу около 20:50 на автомобильной части Крымского моста автодороги "Новороссийск - Керчь" водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", двигаясь со стороны Тамани, при осуществлении опережения пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "Мерседес" смертельно травмированы, двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение, добавили в ГАИ.Прокуратура РК проводит проверку остоятельств происшедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/09/1150759327_0:49:1149:911_1920x0_80_0_0_e4343c9dcd69a12e516f49347d81378b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крымский мост, гаи, прокуратура республики крым
Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно

Два человека погибли в ДТП на Крымском мосту

07:33 09.11.2025
 
© ГАИ КрымаСмертельное ДТП на Крымском мосту
Смертельное ДТП на Крымском мосту
© ГАИ Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крымском мосту. Об этом сообщает ГАИ Крыма.

"По предварительной информации, вечером в субботу около 20:50 на автомобильной части Крымского моста автодороги "Новороссийск - Керчь" водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", двигаясь со стороны Тамани, при осуществлении опережения пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "Мерседес" смертельно травмированы, двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение, добавили в ГАИ.
Прокуратура РК проводит проверку остоятельств происшедшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияКрымский мостГАИПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51На Камчатке спасли геолога из-под лавины
09:41Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены 3:33
09:11На Дону столкнулись два теплохода
08:52Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества
08:47Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
08:16США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно - Сийярто
07:40Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни
07:33Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно
07:02В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 ноября
23:27Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов
21:33Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день
20:559 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и один - над Черным морем
20:38Отказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?
20:02Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели
19:37Когда закончится СВО – прогноз Азарова
19:18Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
19:01Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
18:45Революция в сдерживании – блогер из США о роли "Буревестника" в мире
Лента новостейМолния