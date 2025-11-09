Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно
Два человека погибли в ДТП на Крымском мосту
© ГАИ КрымаСмертельное ДТП на Крымском мосту
© ГАИ Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крымском мосту. Об этом сообщает ГАИ Крыма.
"По предварительной информации, вечером в субботу около 20:50 на автомобильной части Крымского моста автодороги "Новороссийск - Керчь" водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", двигаясь со стороны Тамани, при осуществлении опережения пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.
В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля "Мерседес" смертельно травмированы, двое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение, добавили в ГАИ.
Прокуратура РК проводит проверку остоятельств происшедшего.