Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией

2025-11-09T11:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП под Евпаторией. Об этом сообщает ГАИ Крыма."По предварительным данным, в 20:30 на автодороге "Евпатория-Мирный", вблизи села Приветное, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем "Шевроле Лачетти", при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем "Део Сенс" под управлением водителя 1974 года рождения", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и пассажир, 2010 года рождения, автомобиля "Део", а также водитель и 2 пассажира автомобиля "Шевроле" получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, добавили в ГАИ.Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Сакский" проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

