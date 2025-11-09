https://crimea.ria.ru/20251109/pyat-chelovek-postradali-v-zhutkom-dtp-pod-evpatoriey-1150761855.html
Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП под Евпаторией. Об этом сообщает ГАИ Крыма."По предварительным данным, в 20:30 на автодороге "Евпатория-Мирный", вблизи села Приветное, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем "Шевроле Лачетти", при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем "Део Сенс" под управлением водителя 1974 года рождения", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и пассажир, 2010 года рождения, автомобиля "Део", а также водитель и 2 пассажира автомобиля "Шевроле" получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, добавили в ГАИ.Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России "Сакский" проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.