https://crimea.ria.ru/20251109/propagandy-nedostatochno-smirnov-ob-ukreplenii-edinstva-sredi-molodezhi-1150743198.html

Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи

Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи

Объявление 2026 года Годом единства народов России вслед за 2025-м - Годом защитника Отечества, неслучаен. Такого мнения придерживается член общественной палаты РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T15:14

2025-11-09T15:14

2025-11-09T07:28

заур смирнов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/71/1110887135_0:0:5313:2988_1920x0_80_0_0_69625ac397c2a7d87435f90fb325d31a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Объявление 2026 года Годом единства народов России вслед за 2025-м - Годом защитника Отечества, неслучаен. Такого мнения придерживается член общественной палаты Республики Крым Заур Смирнов. Его он высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".Он напомнил, что президент России неоднократно говорил, что специальная военная операция стала символом единства народов России, потому что наши бойцы находятся в одном строю, в одном окопе, невзирая на национальные различия и различия вероисповедания.Заур Смирнов считает, что не случайно и решение было озвучено Владимиром Путиным в День народного единства."Мы с вами знаем историю этого праздника, когда в 1612 году внешние силы стали угрозой России изнутри. Интервенты несколько столетий тому, как и сегодня, рассчитывали расколоть нашу страну изнутри, используя национальный фактор. Но как раз-таки национальный фактор и сплотил народы России и позволил не только противостоять, но и победить то зло, которое исходило извне и угрожало суверенитету и целостности нашей страны", - сказал он.Сейчас происходит повторение истории, уверен Смирнов. По его мнению, у разных граждан России могут быть разные взгляды на те или иные вопросы, в том числе в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений."Но наши дискуссии, наши разногласия не должны иметь катастрофических последствий, которые бы угрожали целостности и суверенитету нашей страны. Поэтому у нас сегодня существует целый ряд законов, которые регламентируют межнациональные отношения и в сфере экстремизма, оценок деятельности тех или иных структур и направления террористических организаций", - сказал общественник.Он уверен, что именно общественные институты должны вести профилактическую работу, через экспертную среду работать с населением, проводить разъяснительную работу среди граждан многонациональной страны.Особо важно, считает Смирнов, работать с молодежью, особенно в условиях прогрессивных информационных технологий. Простой, топорной пропаганды тут недостаточно:"Если мы говорим о профилактике экстремизма, значит, это должен быть тот язык, который будет понятен нашим детям, учащимся, студентам. Если мы говорим о национал-радикализме, то это тоже должны быть инструменты, которые доведут до молодых людей наши доводы. Нужно разъяснять, одними запретами мы ничего не добьемся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народовВ Крыму оценили межнациональную обстановку на полуостровеФестиваль "Крымское вдохновение", объединяющий народы и культуру России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заур смирнов