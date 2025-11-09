Рейтинг@Mail.ru
Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251109/propagandy-nedostatochno-smirnov-ob-ukreplenii-edinstva-sredi-molodezhi-1150743198.html
Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи
Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи
Объявление 2026 года Годом единства народов России вслед за 2025-м - Годом защитника Отечества, неслучаен. Такого мнения придерживается член общественной палаты РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T15:14
2025-11-09T07:28
заур смирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/71/1110887135_0:0:5313:2988_1920x0_80_0_0_69625ac397c2a7d87435f90fb325d31a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Объявление 2026 года Годом единства народов России вслед за 2025-м - Годом защитника Отечества, неслучаен. Такого мнения придерживается член общественной палаты Республики Крым Заур Смирнов. Его он высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".Он напомнил, что президент России неоднократно говорил, что специальная военная операция стала символом единства народов России, потому что наши бойцы находятся в одном строю, в одном окопе, невзирая на национальные различия и различия вероисповедания.Заур Смирнов считает, что не случайно и решение было озвучено Владимиром Путиным в День народного единства."Мы с вами знаем историю этого праздника, когда в 1612 году внешние силы стали угрозой России изнутри. Интервенты несколько столетий тому, как и сегодня, рассчитывали расколоть нашу страну изнутри, используя национальный фактор. Но как раз-таки национальный фактор и сплотил народы России и позволил не только противостоять, но и победить то зло, которое исходило извне и угрожало суверенитету и целостности нашей страны", - сказал он.Сейчас происходит повторение истории, уверен Смирнов. По его мнению, у разных граждан России могут быть разные взгляды на те или иные вопросы, в том числе в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений."Но наши дискуссии, наши разногласия не должны иметь катастрофических последствий, которые бы угрожали целостности и суверенитету нашей страны. Поэтому у нас сегодня существует целый ряд законов, которые регламентируют межнациональные отношения и в сфере экстремизма, оценок деятельности тех или иных структур и направления террористических организаций", - сказал общественник.Он уверен, что именно общественные институты должны вести профилактическую работу, через экспертную среду работать с населением, проводить разъяснительную работу среди граждан многонациональной страны.Особо важно, считает Смирнов, работать с молодежью, особенно в условиях прогрессивных информационных технологий. Простой, топорной пропаганды тут недостаточно:"Если мы говорим о профилактике экстремизма, значит, это должен быть тот язык, который будет понятен нашим детям, учащимся, студентам. Если мы говорим о национал-радикализме, то это тоже должны быть инструменты, которые доведут до молодых людей наши доводы. Нужно разъяснять, одними запретами мы ничего не добьемся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народовВ Крыму оценили межнациональную обстановку на полуостровеФестиваль "Крымское вдохновение", объединяющий народы и культуру России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/71/1110887135_234:0:4821:3440_1920x0_80_0_0_8b39928a01108ef3ef8cdc7937761fee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заур смирнов
Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи

Эксперт объяснил объявление Года единства народов вслед за годом Защитника Отечества

15:14 09.11.2025
 
© РИА Новости КрымЗаур Смирнов
Заур Смирнов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Объявление 2026 года Годом единства народов России вслед за 2025-м - Годом защитника Отечества, неслучаен. Такого мнения придерживается член общественной палаты Республики Крым Заур Смирнов. Его он высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он напомнил, что президент России неоднократно говорил, что специальная военная операция стала символом единства народов России, потому что наши бойцы находятся в одном строю, в одном окопе, невзирая на национальные различия и различия вероисповедания.
"Я думаю, в этом контексте как раз-таки логично следующим шагом на фоне высочайшего единения народа в осознании того, что нам всем необходимо сплотиться вокруг общих интересов защиты Родины и вызвала инициативу, которую президент поддержал - объявить следующий год Годом единства народов России. Я думаю, что это закономерно", - сказал эксперт.
Заур Смирнов считает, что не случайно и решение было озвучено Владимиром Путиным в День народного единства.
"Мы с вами знаем историю этого праздника, когда в 1612 году внешние силы стали угрозой России изнутри. Интервенты несколько столетий тому, как и сегодня, рассчитывали расколоть нашу страну изнутри, используя национальный фактор. Но как раз-таки национальный фактор и сплотил народы России и позволил не только противостоять, но и победить то зло, которое исходило извне и угрожало суверенитету и целостности нашей страны", - сказал он.
Сейчас происходит повторение истории, уверен Смирнов. По его мнению, у разных граждан России могут быть разные взгляды на те или иные вопросы, в том числе в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
"Но наши дискуссии, наши разногласия не должны иметь катастрофических последствий, которые бы угрожали целостности и суверенитету нашей страны. Поэтому у нас сегодня существует целый ряд законов, которые регламентируют межнациональные отношения и в сфере экстремизма, оценок деятельности тех или иных структур и направления террористических организаций", - сказал общественник.
Он уверен, что именно общественные институты должны вести профилактическую работу, через экспертную среду работать с населением, проводить разъяснительную работу среди граждан многонациональной страны.
Особо важно, считает Смирнов, работать с молодежью, особенно в условиях прогрессивных информационных технологий. Простой, топорной пропаганды тут недостаточно:
"Если мы говорим о профилактике экстремизма, значит, это должен быть тот язык, который будет понятен нашим детям, учащимся, студентам. Если мы говорим о национал-радикализме, то это тоже должны быть инструменты, которые доведут до молодых людей наши доводы. Нужно разъяснять, одними запретами мы ничего не добьемся.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
В Крыму оценили межнациональную обстановку на полуострове
Фестиваль "Крымское вдохновение", объединяющий народы и культуру России
 
Заур Смирнов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:28Культурно-религиозный ренессанс: что повысит рождаемость в Крыму и стране
17:08Дом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе
16:52Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ
16:27В Крыму увеличилось число случаев бешенства
16:16Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников
15:46Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
15:14Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи
14:52Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета
14:30Ядерные испытания "Буревестника" и "Посейдона": что ответили в Кремле
14:17Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в Китае
13:42СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе
13:32Над Крымом отработала ПВО
13:27Новости СВО: потери среди боевиков ВСУ за сутки превысили 1300 человек
12:58Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска
12:07Армия России освободила Рыбное в Запорожской области
12:03Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу
11:47Мощное землетрясение и угроза цунами в Японии - что известно
11:33В Севастополе закрыли рейд
11:31В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей
11:23Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией
Лента новостейМолния