Рейтинг@Mail.ru
Природный заповедник "Казантипский" закрывают для посещения - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251109/prirodnyy-zapovednik-kazantipskiy-zakryvayut-dlya-posescheniya-1150768009.html
Природный заповедник "Казантипский" закрывают для посещения
Природный заповедник "Казантипский" закрывают для посещения - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Природный заповедник "Казантипский" закрывают для посещения
Дирекция особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" уведомила о закрытии для посещения государственного природного заповедника "Казантипский". РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T17:52
2025-11-09T17:52
новости крыма
мыс казантип
природа
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/09/1150768312_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_45d153d1bb16a23de70888f53a4c1d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Дирекция особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" уведомила о закрытии для посещения государственного природного заповедника "Казантипский".И уточнили, что заповедник вновь откроется для туристического посещения после особого распоряжения дирекции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедникВ Крыму назвали способ спасти заповедную степьНа юге Крыма появится новый государственный заповедник
мыс казантип
заповедники крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/09/1150768312_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3b6e8b21218f8b6c44a445eca55cd80e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, мыс казантип, природа, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма
Природный заповедник "Казантипский" закрывают для посещения

В Крыму закрывают для посещения природный заповедник "Казантипский"

17:52 09.11.2025
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Казантипский заповедник
Казантипский заповедник
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Дирекция особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" уведомила о закрытии для посещения государственного природного заповедника "Казантипский".
"В целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственного природного заповедника "Казантипский" с 10 ноября 2025 года заповедник закрывается для туристического посещения", – проинформировали в учереждении.
И уточнили, что заповедник вновь откроется для туристического посещения после особого распоряжения дирекции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нулевая точка отсчета: что значит для Крыма мыс Мартьян как заповедник
В Крыму назвали способ спасти заповедную степь
На юге Крыма появится новый государственный заповедник
 
Новости КрымаМыс КазантипПриродаФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41На Украине расширили зону принудительной эвакуации
20:27В Севастополе второй раз за день остановили катера и паромы
20:05В Крым на неделе прорвутся ливневые дожди – когда ждать ухудшения погоды
19:51Как вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет эксперта
19:28Солнце на столе: как выбрать правильную тыкву и как ее есть для здоровья
19:10Когда "переобувать" машину в Крыму – советы автоэксперта
18:52Без каши во рту: в мире отмечают День скороговорок
18:31Опасного рака-вселенца нашли в крымских реках
18:10Миллион человек эвакуируются с Филиппин из-за супертайфуна
17:52Природный заповедник "Казантипский" закрывают для посещения
17:28Культурно-религиозный ренессанс: что повысит рождаемость в Крыму и стране
17:08Дом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в Гурзуфе
16:52Поставки оружия из Америки на Украину прекратил шатдаун – СМИ
16:27В Крыму увеличилось число случаев бешенства
16:16Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников
15:46Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
15:14Пропаганды недостаточно: Смирнов об укреплении единства среди молодежи
14:52Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета
14:30Ядерные испытания "Буревестника" и "Посейдона": что ответили в Кремле
14:17Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в Китае
Лента новостейМолния