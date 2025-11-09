https://crimea.ria.ru/20251109/prirodnyy-zapovednik-kazantipskiy-zakryvayut-dlya-posescheniya-1150768009.html
Природный заповедник "Казантипский" закрывают для посещения
Дирекция особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" уведомила о закрытии для посещения государственного природного заповедника "Казантипский". РИА Новости Крым, 09.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Дирекция особо-охраняемых природных территорий ФГБУ "Заповедный Крым" уведомила о закрытии для посещения государственного природного заповедника "Казантипский".И уточнили, что заповедник вновь откроется для туристического посещения после особого распоряжения дирекции.
