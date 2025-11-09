https://crimea.ria.ru/20251109/otvet-kremlya-o-yadernykh-ispytaniyakh-i-zhutkoe-dtp-na-krymskom-mostu-glavnoe-1150770298.html

Ответ Кремля о ядерных испытаниях и жуткое ДТП на Крымском мосту: главное

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сделал ряд заявлений об испытаниях ядерного оружия. Страшное ДТП произошло в ночь на воскресенье... РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T22:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сделал ряд заявлений об испытаниях ядерного оружия. Страшное ДТП произошло в ночь на воскресенье на Крымском мосту. Америка приостановила поставки оружия из США в Европу из-за шатдауна. Юго-восток Азии замер в ожидании мощного удара стихии. Виноделы Севастополя празднуют победу в очередном международном конкурсе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Испытания ядерного оружия в РФ: что будетПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поверхностными и неверными мнения о том, что испытания стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" являются ядерными. По словам пресс-секретаря президента, ядерная энергетическая установка является только двигателем, речь о ядерном взрыве не идет.Вместе с тем представитель Кремля отметил, что если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то Россия должна будет провести испытания для паритета.Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний. Также, сказал представитель Кремля, Москва нуждается в разъяснениях Вашингтона по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях американской стороной.Шатдаун приостановил поставки американского оружия в Европу и на УкраинуПоставки американского вооружения для Киева и союзников США по НАТО временно прекратились из-за шатдауна.Как сообщает портал Axios, вооружение должно было быть поставлено в Польшу, Данию и Хорватию. Речь идет о ракетах AMRAAM, боевых систем Aegis и РСЗО HIMARS. Издание отмечает, что точное назначение этих поставок неясно, но европейские страны зачастую переправляют их Киеву, так как в настоящее время между Европой и Украиной действует программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, или "Перечень приоритетных потребностей Украины").Смертельное ДТП на Крымском мостуНа Крымском мосту в ночь на воскресенье произошло ДТП со смертельным исходом. По сведениям полиции, водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz, двигаясь со стороны Тамани, при осуществлении опережения пассажирского автобуса "Краснодар – Севастополь" не справился с управлением, допустил наезд на бетонное ограждение и опрокинулся.В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Mercedes были смертельно травмированы, двое несовершеннолетних 10 и 12 лет были в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу Керчи.Удары стихии в АзииШторма и цунами треплют юго-восточную Азию. Угроза цунами объявлена на побережье префектуры Иватэ в Японии после землетрясения магнитудой 6,5, сообщило главное метеорологическое управление страны. Землетрясение произошло в Тихом океане в районе этой префектуры. Очаг залегал на глубине 10 метров. Информации о жертвах и разрушениях нет.В то же время миллион человек на Филиппинах эвакуируют из-за ожидания удара нового тайфуна Фунг-Вонг после того как на острова обрушился тайфун Калмэги, который унес жизни более 220 человек и оставил тысячи людей без крова. Всего через несколько дней после удара шторма Калмэги Филиппины ждут второй – тайфун Фунг-Вонг. По прогнозам, Фунг-Вонг принесет до 200 миллиметров осадков на многие районы архипелага, вызывая подъем рек и потенциальные разрушения.Золото, серебро и бронза севастопольского винаСухие и крепленые вина из Севастопольского региона получили золотую, серебряные и бронзовые медали на престижном международном конкурсе China Wine Competition. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Всего на конкурсе в Гонконге были представлены 18 российских виноделен, три из них – из Севастополя. Всего же поступило 383 заявки из 11 стран."Конкурс интересен тем, что вина оцениваются не только по качеству, но и по коммерческому потенциалу: привлекательности для дистрибьюторов, ресторанов, отелей и потребителей. Признание на этом конкурсе – шанс выйти на один из крупнейших и быстрорастущих рынков мира, попав в винные карты Китая", – заявил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

