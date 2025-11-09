https://crimea.ria.ru/20251109/ni-dnya-bez-solntsa-miru-snova-obeschayut-magnitnye-buri-1150766945.html

Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури

Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури

В понедельник, 10 ноября, снова обещают магнитные бури высокого уровня.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 10 ноября, снова обещают магнитные бури высокого уровня. Об этом свидетельствуют графики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Геомагнитные возмущения начнутся с полуночи, а наибольшей активности Солнце достигнет к полудню по московскому времени, когда буря достигнет уровня G2, что означает бурю средней силы.К вечеру понедельника активность светила пойдет на спад, и весь вторник, по прогнозам, метеозависимые будут чувствовать себя нормально.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМагнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю

