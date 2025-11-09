Рейтинг@Mail.ru
Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури
Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури
В понедельник, 10 ноября, снова обещают магнитные бури высокого уровня. Об этом свидетельствуют графики Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T21:31
2025-11-09T21:31
магнитные бури
институт космических исследований
институт солнечно-земной физики
новости
космос
земля
астрономия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 10 ноября, снова обещают магнитные бури высокого уровня. Об этом свидетельствуют графики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Геомагнитные возмущения начнутся с полуночи, а наибольшей активности Солнце достигнет к полудню по московскому времени, когда буря достигнет уровня G2, что означает бурю средней силы.К вечеру понедельника активность светила пойдет на спад, и весь вторник, по прогнозам, метеозависимые будут чувствовать себя нормально.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
космос
магнитные бури, институт космических исследований, институт солнечно-земной физики, новости, космос, земля, астрономия
Ни дня без Солнца: миру снова обещают магнитные бури

Магнитные бури снова накроют Землю в понедельник

21:31 09.11.2025
 
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея АксеноваСолнце
Солнце
© Официальная страница "ВКонтакте" Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 10 ноября, снова обещают магнитные бури высокого уровня. Об этом свидетельствуют графики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Геомагнитные возмущения начнутся с полуночи, а наибольшей активности Солнце достигнет к полудню по московскому времени, когда буря достигнет уровня G2, что означает бурю средней силы.
К вечеру понедельника активность светила пойдет на спад, и весь вторник, по прогнозам, метеозависимые будут чувствовать себя нормально.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
