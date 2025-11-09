Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251109/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150763158.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Над Крымом отработала ПВО
Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T13:32
2025-11-09T13:33
крым
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cd24a4254448a808af1386290de3ecb9.jpg.webp
СИФМЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251108/novaya-ataka-vsu-na-krym-i-rostovskuyu-oblast---sbity-15-dronov-1150759055.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ae7d871c9cdfa92536ac3206fd415d36.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - Минобороны

13:32 09.11.2025 (обновлено: 13:33 09.11.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИФМЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятого ноября с 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Курской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа ПВО в Крыму
Вчера, 23:27
Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов
 
КрымАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42СК РФ проверяет инцидент с нарушением прав женщины-инвалида в Севастополе
13:32Над Крымом отработала ПВО
13:27Новости СВО: потери среди боевиков ВСУ за сутки превысили 1300 человек
12:58Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска
12:07Армия России освободила Рыбное в Запорожской области
12:03Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу
11:47Мощное землетрясение и угроза цунами в Японии - что известно
11:33В Севастополе закрыли рейд
11:31В минздраве рассказали о состоянии выживших в ДТП на Крымском мосту детей
11:23Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией
11:12Взрыв на линии Солнце-Земля: чего ждать от новой магнитной бури
10:30Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ
10:13Участок трассы из Крыма в Херсонскую область открыт после ремонта
09:51На Камчатке спасли геолога из-под лавины
09:41Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены 3:33
09:11На Дону столкнулись два теплохода
08:52Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества
08:47Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
08:16США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно - Сийярто
07:40Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни
Лента новостейМолния