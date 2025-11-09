https://crimea.ria.ru/20251109/nad-krymom-otrabotala-pvo-1150763158.html
Над Крымом отработала ПВО
Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T13:33
СИФМЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
13:32 09.11.2025 (обновлено: 13:33 09.11.2025)