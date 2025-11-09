https://crimea.ria.ru/20251109/na-donu-stolknulis-dva-teplokhoda-1150760538.html

На Дону столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, сообщает Южная транспортная прокуратура в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости Крым, 09.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области, сообщает Южная транспортная прокуратура в своем официальном Telegram-канале. Обстоятельства устанавливаются. Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

