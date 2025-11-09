https://crimea.ria.ru/20251109/moschnoe-zemletryasenie-i-ugroza-tsunami-v-yaponii---chto-izvestno-1150762410.html
Мощное землетрясение и угроза цунами в Японии - что известно
Мощное землетрясение и угроза цунами в Японии - что известно
2025-11-09T11:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Угроза цунами объявлена на побережье префектуры Иватэ в Японии после землетрясения магнитудой 6,5, сообщило главное метеорологическое управление страны.Высота цунами может составить около одного метра.Землетрясение произошло в Тихом океане в районе этой префектуры. Очаг залегал на глубине 10 метров. Максимальная сила толчков составила четыре балла. Слабые колебания ощущались в Токио. Информации о жертвах и разрушениях нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
