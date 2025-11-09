Рейтинг@Mail.ru
Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 09.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251109/moroskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1150762545.html
Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу
Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу
Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T12:03
2025-11-09T12:04
севастополь
морской транспорт
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был утром в воскресенье. Ограничения действовали 40 минут. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов."Морской пассажирский транспорт возобновил работу", - говорится в сообщении.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, морской транспорт, новости севастополя, паромы и катера в севастополе
Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу

Рейд в Севвастополе открыт

12:03 09.11.2025 (обновлено: 12:04 09.11.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд в городе был утром в воскресенье. Ограничения действовали 40 минут. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.
"Морской пассажирский транспорт возобновил работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольМорской транспортНовости СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
Лента новостейМолния