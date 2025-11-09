https://crimea.ria.ru/20251109/moroskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1150762545.html
Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу
Мороской транспорт в Севастополе возобновил работу
12:03 09.11.2025 (обновлено: 12:04 09.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд в городе был утром в воскресенье. Ограничения действовали 40 минут. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.
"Морской пассажирский транспорт возобновил работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
