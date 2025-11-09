Рейтинг@Mail.ru
Миллион человек эвакуируются с Филиппин из-за супертайфуна - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Миллион человек эвакуируются с Филиппин из-за супертайфуна
Миллион человек эвакуируются с Филиппин из-за супертайфуна - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Миллион человек эвакуируются с Филиппин из-за супертайфуна
Миллион человек на Филлипинах эвакуируют из-за ожидания удара нового тайфуна Фунг-Вонг. Об этом сообщает "Моя планета" со ссылкой на Reuters. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T18:10
2025-11-09T18:10
филиппины
новости
тайфун
стихия
эвакуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124540892_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_db774316f65ff76a860d3e74821ad2c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Миллион человек на Филлипинах эвакуируют из-за ожидания удара нового тайфуна Фунг-Вонг. Об этом сообщает "Моя планета" со ссылкой на Reuters.

"Радиус действия тайфуна охватывает почти всю территорию архипелага, что вызывает особое беспокойство после недавнего разрушительного тайфуна Калмэги, унесшего более 220 жизней", – сообщает издание, добавляя, что в центре Калмэги ветер достигал 185 км/ч, а порывы превышали 230 км/ч.

По данным правительства страны, Калмэги стал самым смертоносным тайфуном года на Филиппинах: он унес как минимум 224 жизни и оставил 109 человек пропавшими без вести. Из-за Калмэги, по словам заместителя главы гражданской обороны Филиппин Рафаэлито Алехандро, по всей стране было эвакуировано 916  863 человека. Власти закрыли школы и госучреждения на главном острове Лусон, отменили почти 300 авиарейсов.

Всего через несколько дней после удара шторма Калмэги Филиппины ждут второй – тайфун Фунг-Вонг. По прогнозам, Фунг-Вонг принесет до 200 миллиметров осадков на многие районы архипелага, вызывая подъем рек и потенциальные разрушения.
филиппины
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
филиппины, новости, тайфун, стихия, эвакуация
Миллион человек эвакуируются с Филиппин из-за супертайфуна

Супертайфун вынудил более миллиона человек эвакуироваться с Филиппин

18:10 09.11.2025
 
© YUICHI YAMAZAKIПриближение тайфуна. Фото AFP
Приближение тайфуна. Фото AFP
© YUICHI YAMAZAKI
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Миллион человек на Филлипинах эвакуируют из-за ожидания удара нового тайфуна Фунг-Вонг. Об этом сообщает "Моя планета" со ссылкой на Reuters.
"Радиус действия тайфуна охватывает почти всю территорию архипелага, что вызывает особое беспокойство после недавнего разрушительного тайфуна Калмэги, унесшего более 220 жизней", – сообщает издание, добавляя, что в центре Калмэги ветер достигал 185 км/ч, а порывы превышали 230 км/ч.
По данным правительства страны, Калмэги стал самым смертоносным тайфуном года на Филиппинах: он унес как минимум 224 жизни и оставил 109 человек пропавшими без вести. Из-за Калмэги, по словам заместителя главы гражданской обороны Филиппин Рафаэлито Алехандро, по всей стране было эвакуировано 916  863 человека. Власти закрыли школы и госучреждения на главном острове Лусон, отменили почти 300 авиарейсов.
Всего через несколько дней после удара шторма Калмэги Филиппины ждут второй – тайфун Фунг-Вонг. По прогнозам, Фунг-Вонг принесет до 200 миллиметров осадков на многие районы архипелага, вызывая подъем рек и потенциальные разрушения.
ФилиппиныНовостиТайфунСтихияЭвакуация
 
