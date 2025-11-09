Миллион человек эвакуируются с Филиппин из-за супертайфуна

https://crimea.ria.ru/20251109/million-chelovek-evakuiruyutsya-s-filippin-iz-za-supertayfuna-1150767889.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Миллион человек на Филлипинах эвакуируют из-за ожидания удара нового тайфуна Фунг-Вонг. Об этом сообщает "Моя планета" со ссылкой на Reuters.По данным правительства страны, Калмэги стал самым смертоносным тайфуном года на Филиппинах: он унес как минимум 224 жизни и оставил 109 человек пропавшими без вести. Из-за Калмэги, по словам заместителя главы гражданской обороны Филиппин Рафаэлито Алехандро, по всей стране было эвакуировано 916 863 человека. Власти закрыли школы и госучреждения на главном острове Лусон, отменили почти 300 авиарейсов.Всего через несколько дней после удара шторма Калмэги Филиппины ждут второй – тайфун Фунг-Вонг. По прогнозам, Фунг-Вонг принесет до 200 миллиметров осадков на многие районы архипелага, вызывая подъем рек и потенциальные разрушения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супертайфун "Рагаса" бушует в Китае – эвакуированы более миллиона человекМощное землетрясение и угроза цунами в Японии – что известноКрыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнение

