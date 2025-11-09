https://crimea.ria.ru/20251109/kulturno-religioznyy-renessans-chto-povysit-rozhdaemost-v-krymu-i-strane-1150705734.html

Культурно-религиозный ренессанс: что повысит рождаемость в Крыму и стране

Культурно-религиозный ренессанс: что повысит рождаемость в Крыму и стране

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Мир сталкивается с проблемой снижения численности населения, вопрос демографии касается многих стран, в том числе России. Какие факторы влияют на деторождение и что улучшает данные показатели, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры философии Таврической академии КФУ, кандидат социологических наук Андрей Зоткин.Бытует мнение, что главной причиной отказа от рождения детей является недостаток финансов."С моей личной точки зрения, как ученого, как раз деньги играют не самую главную роль. Особенно в воспроизводстве первых детей. Первый ребенок – это всегда ребенок любви, это – ребенок семьи, воспроизводство себя в этом ребенке, поэтому будет государство платить деньги или нет, первые дети в семьях будут появляться в обязательном порядке", – считает эксперт.По мнению Андрея Зоткина, факторы материального обеспечения играют большую роль, когда семья задумывается о многодетности, от трех детей и более. В России социальная поддержка многодетных семей – целенаправленная государственная политика для демографического роста. Многодетность в нашей стране становится новой нормой, начинает быть привычным явлением, считает спикер."Это необходимая стратегия для государства. В поддержке именно образа семьи, который через масс-медиа, через культурные каналы доносится и "вшивается" в сознание, в культурное поле, в ежедневную повседневность каждого человека, становится нормой для них – это безусловно важный фактор", – подчеркнул ученый.Однако, заметил специалист, с появлением интернета общество перешло на совершенно новый параметр своего существования. Всемирная сеть, виртуальный мир – это та сфера, куда сейчас молодежь активно интегрируется."У нас идет заметный спад создания семей. Достаточно высокий уровень разводов. До 70% разводов, то есть на 10 браков – 7 разводов, а когда нет устойчивости семьи, о каком устойчивом воспроизводстве детей может идти речь?" – обеспокоен социолог.Проблемы детовоспроизводства напрямую сопряжены с устойчивостью, крепостью семьи. Укрепление семьи дает очень серьезный трамплин для дальнейшего детовоспроизводства, считает эксперт.Обнадеживает, что сейчас в России и, в частности, в Крыму, по мнению Андрея Зоткина, среди молодежи происходит культурно-религиозный ренессанс – молодежь начинает искренне возвращаться к своим культурно-религиозным истокам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой РоссииПутин увеличил пособия по беременности для студентокМногодетным мамам повысят пенсии и выплаты

