Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то Россия должна будет провести испытания для паритета. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.При этом решение о возможном проведении ядерных испытаний должно быть обоснованным и выверенным, заявил Песков.И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний. Также, сказал представитель Кремля, Москва нуждается в разъяснениях Вашингтона по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях американской стороной.В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Президент поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные испытания "Буревестника" и "Посейдона": что ответили в КремлеШанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФСША отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета

Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета – Кремль

14:52 09.11.2025 (обновлено: 14:57 09.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то Россия должна будет провести испытания для паритета. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.

“Если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета", – цитирует интервью представителя Кремля РИА Новости.

При этом решение о возможном проведении ядерных испытаний должно быть обоснованным и выверенным, заявил Песков.
И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний. Также, сказал представитель Кремля, Москва нуждается в разъяснениях Вашингтона по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях американской стороной.

"В данном случае мы действительно нуждаемся в разъяснениях, что именно имелось в виду, потому что это слишком серьезная субстанция", – сказал Песков.

В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Президент поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.
