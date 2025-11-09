https://crimea.ria.ru/20251109/kreml-rossiya-dolzhna-budet-provesti-yadernye-ispytaniya-dlya-pariteta-1150764811.html
Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета
14:52 09.11.2025 (обновлено: 14:57 09.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то Россия должна будет провести испытания для паритета. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
“Если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета", – цитирует интервью представителя Кремля РИА Новости.
При этом решение о возможном проведении ядерных испытаний должно быть обоснованным и выверенным, заявил Песков.
И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний. Также, сказал представитель Кремля, Москва нуждается в разъяснениях Вашингтона по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях американской стороной.
"В данном случае мы действительно нуждаемся в разъяснениях, что именно имелось в виду, потому что это слишком серьезная субстанция", – сказал Песков.
В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Президент поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.
