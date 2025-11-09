https://crimea.ria.ru/20251109/kreml-rossiya-dolzhna-budet-provesti-yadernye-ispytaniya-dlya-pariteta-1150764811.html

Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета

Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Кремль: Россия должна будет провести ядерные испытания для паритета

Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то Россия должна будет провести испытания для паритета. Такое мнение пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T14:52

2025-11-09T14:52

2025-11-09T14:57

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

новости

россия

кремль

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то Россия должна будет провести испытания для паритета. Такое мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.При этом решение о возможном проведении ядерных испытаний должно быть обоснованным и выверенным, заявил Песков.И напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний. Также, сказал представитель Кремля, Москва нуждается в разъяснениях Вашингтона по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях американской стороной.В среду президент России провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Президент поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные испытания "Буревестника" и "Посейдона": что ответили в КремлеШанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФСША отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов

россия

2025

Новости

ядерное оружие, испытание ядерного оружия, новости, россия, кремль