Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников
Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников
Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников
Интернет-мошенники готовят различные схемы обмана к распродажам в "черную" пятницу ноября. Как избежать уловок злоумышленников и отличить реальные скидки от...
2025-11-09T16:16
2025-11-09T16:13
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
торговля
надежда анельчук
онлайн-покупки
распродажа
черная пятница
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Интернет-мошенники готовят различные схемы обмана к распродажам в "черную" пятницу ноября. Как избежать уловок злоумышленников и отличить реальные скидки от обмана, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.По словам специалиста, есть различные приемы, которые используют действительно настоящие продавцы, это приемы из области маркетинга, которые делают более выгодным предложения в глазах потребителя, но есть и мошенники.Самый распространенный метод мошенников, по мнению эксперта, это создание фишинговых сайтов и звонки от псевдокурьеров."Главная рекомендация: каким бы выгодным ни казалось предложение – выдохнуть, дать себе какой-то период "охлаждения", чтобы внимательно изучить информацию на сайте", – посоветовала гостья эфира.Желательно, отметила она, за несколько недель провести мониторинг цен на те товары, которые вы планируете приобрести, чтобы стало понятно – выгодна покупка или нет.Также эксперт обозначила, что никаких звонков от курьера с подтверждением заказа быть не может, даже если заказ осуществлен дистанционно.И все же, считает Надежда Анельчук, есть определенная логика проведения распродаж именно осенью, потому что меняется сезон, остались летние товары, и вполне реальные бывают скидки для того, чтобы такие товары реализовать, чтобы они не залеживались до следующего сезона."Межсезонье – это такой благоприятный период для того, чтобы найти какой-то товар по выгодной цене", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников

Мошенники в интернете активизировались в период больших осенних и зимних распродаж

16:16 09.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Акция Black Friday. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Интернет-мошенники готовят различные схемы обмана к распродажам в "черную" пятницу ноября. Как избежать уловок злоумышленников и отличить реальные скидки от обмана, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.
"Период распродаж – это далеко не всегда супервыгодные условия для покупателя, это больше риск столкнуться с какими-то откровенно мошенническими действиями, а для продавцов – это способ просто увеличения продаж. "Черная" пятница, новогодние распродажи… Тут нужно быть особенно бдительным и внимательным, чтобы не потратить лишнего и не быть обманутым", – предупредила эксперт.
По словам специалиста, есть различные приемы, которые используют действительно настоящие продавцы, это приемы из области маркетинга, которые делают более выгодным предложения в глазах потребителя, но есть и мошенники.
Самый распространенный метод мошенников, по мнению эксперта, это создание фишинговых сайтов и звонки от псевдокурьеров.
"Главная рекомендация: каким бы выгодным ни казалось предложение – выдохнуть, дать себе какой-то период "охлаждения", чтобы внимательно изучить информацию на сайте", – посоветовала гостья эфира.
Желательно, отметила она, за несколько недель провести мониторинг цен на те товары, которые вы планируете приобрести, чтобы стало понятно – выгодна покупка или нет.
Также эксперт обозначила, что никаких звонков от курьера с подтверждением заказа быть не может, даже если заказ осуществлен дистанционно.
"Все подтверждения покупатель уже сделал в момент заказа того или иного товара. Максимум для чего может позвонить курьер – согласовать время доставки. Никаких кодов из смс диктовать нельзя", – подчеркнула специалист.
И все же, считает Надежда Анельчук, есть определенная логика проведения распродаж именно осенью, потому что меняется сезон, остались летние товары, и вполне реальные бывают скидки для того, чтобы такие товары реализовать, чтобы они не залеживались до следующего сезона.
"Межсезонье – это такой благоприятный период для того, чтобы найти какой-то товар по выгодной цене", – подытожила эксперт.
