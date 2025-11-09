Коварство "черной" пятницы: как не попасть в лапы мошенников

https://crimea.ria.ru/20251109/kovarstvo-chernoy-pyatnitsy-kak-ne-popast-v-lapy-moshennikov-1150680391.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Интернет-мошенники готовят различные схемы обмана к распродажам в "черную" пятницу ноября. Как избежать уловок злоумышленников и отличить реальные скидки от обмана, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.По словам специалиста, есть различные приемы, которые используют действительно настоящие продавцы, это приемы из области маркетинга, которые делают более выгодным предложения в глазах потребителя, но есть и мошенники.Самый распространенный метод мошенников, по мнению эксперта, это создание фишинговых сайтов и звонки от псевдокурьеров."Главная рекомендация: каким бы выгодным ни казалось предложение – выдохнуть, дать себе какой-то период "охлаждения", чтобы внимательно изучить информацию на сайте", – посоветовала гостья эфира.Желательно, отметила она, за несколько недель провести мониторинг цен на те товары, которые вы планируете приобрести, чтобы стало понятно – выгодна покупка или нет.Также эксперт обозначила, что никаких звонков от курьера с подтверждением заказа быть не может, даже если заказ осуществлен дистанционно.И все же, считает Надежда Анельчук, есть определенная логика проведения распродаж именно осенью, потому что меняется сезон, остались летние товары, и вполне реальные бывают скидки для того, чтобы такие товары реализовать, чтобы они не залеживались до следующего сезона."Межсезонье – это такой благоприятный период для того, чтобы найти какой-то товар по выгодной цене", – подытожила эксперт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым.
Интернет-мошенники готовят различные схемы обмана к распродажам в "черную" пятницу ноября. Как избежать уловок злоумышленников и отличить реальные скидки от обмана, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала член экспертного совета Общественной палаты РК Надежда Анельчук.
"Период распродаж – это далеко не всегда супервыгодные условия для покупателя, это больше риск столкнуться с какими-то откровенно мошенническими действиями, а для продавцов – это способ просто увеличения продаж. "Черная" пятница, новогодние распродажи… Тут нужно быть особенно бдительным и внимательным, чтобы не потратить лишнего и не быть обманутым", – предупредила эксперт.
По словам специалиста, есть различные приемы, которые используют действительно настоящие продавцы, это приемы из области маркетинга, которые делают более выгодным предложения в глазах потребителя, но есть и мошенники.
Самый распространенный метод мошенников, по мнению эксперта, это создание фишинговых сайтов и звонки от псевдокурьеров.
"Главная рекомендация: каким бы выгодным ни казалось предложение – выдохнуть, дать себе какой-то период "охлаждения", чтобы внимательно изучить информацию на сайте", – посоветовала гостья эфира.
Желательно, отметила она, за несколько недель провести мониторинг цен на те товары, которые вы планируете приобрести, чтобы стало понятно – выгодна покупка или нет.
Также эксперт обозначила, что никаких звонков от курьера с подтверждением заказа быть не может, даже если заказ осуществлен дистанционно.
"Все подтверждения покупатель уже сделал в момент заказа того или иного товара. Максимум для чего может позвонить курьер – согласовать время доставки. Никаких кодов из смс диктовать нельзя", – подчеркнула специалист.
И все же, считает Надежда Анельчук, есть определенная логика проведения распродаж именно осенью, потому что меняется сезон, остались летние товары, и вполне реальные бывают скидки для того, чтобы такие товары реализовать, чтобы они не залеживались до следующего сезона.
"Межсезонье – это такой благоприятный период для того, чтобы найти какой-то товар по выгодной цене", – подытожила эксперт.
