Когда "переобувать" машину в Крыму – советы автоэксперта

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Правила дорожного движения предписывают менять летние шины на зимние с приходом календарной зимы. Ответственные водители часто стараются сделать это раньше, но в Крыму "переобуваться" слишком рано опасно. Почему и когда пора – об это РИА Новости Крым рассказал председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.Крыма пока не касается"Общепринятый стандарт рекомендует замену летней резины на зимнюю, когда среднесуточная температура опускается до +8 градусов и ниже. Поэтому ответственные автомобилисты в центральных и северных регионах России уже "переобулись". Однако Крыма это пока не касается", – говорит Канаев.По его словам, крымским водителям менять резину пока очень рано. Температуры воздуха еще высокие, при этом дороги могут быть мокрыми из-за осадков, туманов или повышенной влажности. В таких условиях зимняя резина опасна."На любой летней резине есть продольные борозды, которые компенсируют дождь, воду, и летняя резина в такую погоду безопаснее. При этом она фактически ничем не уступает зимней. Просто зимняя мягче и не замерзает. Поэтому в Крыму до первых заморозков переобуваться не стоит", – настаивает эксперт."Переобуться" по законуПри этом закон обязывает водителей производить замену летней резины с 1 декабря и ездить на "зимке" до 1 марта, напоминает эксперт. Автомобиль должен иметь покрышки по сезону на каждом колесе. Норма актуальна для всех регионов, за ее несоблюдение положен штраф в размере 500 рублей."Никаких исключений по поводу Краснодарского края, Крыма или каких-то еще южных регионов я не видел. Однако есть так называемая всесезонная резина. Например, Кубань уже потихонечку переобувается во "всесезонку". Это оптимальная альтернатива для юга страны до наступления холодов и это не будет нарушением закона", – дает совет собеседник.Однако просит учитывать: всесезонная резина – совершенно не подходящий выбор для поездок в гололед и не настолько эффективна при температурах ниже 15 градусов мороза, поскольку становится такой же жесткой, как летняя.Куда и когда едем"Если водитель понимает, что ему требуется куда-то выезжать ночью, и это конец ноября – начало декабря, тут уже стоит переобуваться – даже в Крыму в темное время суток уже может примораживать. Все это нужно оценивать: когда и как мы совершаем поездки, в какое время, и ориентироваться на самые низкие значения температур", – советует специалист.Кроме того, не забыть о зимней резине нужно тем крымским водителям, кто собирается совершить автопутешествие в другие регионы страны. Что касается поездок по дорогам полуострова, эксперт подчеркивает, что особенно опасными могут быть горные перевалы. В этой связи тем, кто собирается в горы зимой, тоже нельзя рассчитывать на всесезонные варианты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на дорогах Крыма появятся новые дорожные знакиДистант в автошколах: снизится ли стоимость обучения на праваПоддельные автомасла: как их распознать и не испортить машину

