Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.По информации главы области, вечером в субботу системой ПВО сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет. По его данным, есть проблемы с электричеством, без света остаются более 20 тысяч жителей. Энергетики восстанавливают электроснабжение."По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода", - написал Гладков в мессенджере Max.
Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества
В Белгороде при обстреле ВСУ серьезно повреждена система электроснабжения и теплоснабжения
08:52 09.11.2025 (обновлено: 10:02 09.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.
По информации главы области, вечером в субботу системой ПВО сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет. По его данным, есть проблемы с электричеством, без света остаются более 20 тысяч жителей. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
"По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода", - написал Гладков в мессенджере Max.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.