Рейтинг@Mail.ru
Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251109/ataka-na-belgorod-voznikli-problemy-s-pozhachey-tepla-i-elektrichestva-1150760280.html
Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества
Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества - РИА Новости Крым, 09.11.2025
Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного... РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T08:52
2025-11-09T10:02
белгород
атака всу на белгород
белгородская область
вячеслав гладков
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112111_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d6c29b2fe35ef8dcea8d574091a47b00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.По информации главы области, вечером в субботу системой ПВО сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет. По его данным, есть проблемы с электричеством, без света остаются более 20 тысяч жителей. Энергетики восстанавливают электроснабжение."По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода", - написал Гладков в мессенджере Max.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112111_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f2430db7d84a4edbc72e2e21c53e6635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, атака всу на белгород, белгородская область, вячеслав гладков, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества

В Белгороде при обстреле ВСУ серьезно повреждена система электроснабжения и теплоснабжения

08:52 09.11.2025 (обновлено: 10:02 09.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.
По информации главы области, вечером в субботу системой ПВО сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет. По его данным, есть проблемы с электричеством, без света остаются более 20 тысяч жителей. Энергетики восстанавливают электроснабжение.
"По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода", - написал Гладков в мессенджере Max.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БелгородАтака ВСУ на БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51На Камчатке спасли геолога из-под лавины
09:41Она олицетворяла "железный занавес": видео падения Берлинской стены 3:33
09:11На Дону столкнулись два теплохода
08:52Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества
08:47Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
08:16США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно - Сийярто
07:40Звезда "Таежного романа" Владимир Симонов умер на 69-м году жизни
07:33Смертельное ДТП на Крымском мосту: что известно
07:02В Крыму нашли два незаконных карьера на сельхозземлях
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 ноября
23:27Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов
21:33Взрыв газа в Куркино и прощание с Юрием Николаевым: главное за день
20:559 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и один - над Черным морем
20:38Отказ от "ошибочного" товара из интернета: как сделать?
20:02Ядерные учения РФ и преступный план Запада: топ новостей недели
19:37Когда закончится СВО – прогноз Азарова
19:18Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
19:01Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
18:45Революция в сдерживании – блогер из США о роли "Буревестника" в мире
Лента новостейМолния