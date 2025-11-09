https://crimea.ria.ru/20251109/ataka-na-belgorod-voznikli-problemy-s-pozhachey-tepla-i-elektrichestva-1150760280.html

Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.По информации главы области, вечером в субботу системой ПВО сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет. По его данным, есть проблемы с электричеством, без света остаются более 20 тысяч жителей. Энергетики восстанавливают электроснабжение."По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода", - написал Гладков в мессенджере Max.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

