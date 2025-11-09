https://crimea.ria.ru/20251109/armiya-rossii-osvobodila-rybnoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1150762664.html

Армия России освободила Рыбное в Запорожской области

Армия России освободила Рыбное в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Армия России освободила Рыбное в Запорожской области

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщило Минобороны РИА Новости Крым, 09.11.2025

2025-11-09T12:07

2025-11-09T12:07

2025-11-09T12:12

новости сво

форум "армия-2024"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83d5678f3354a3f83d53725b1a647d9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России заняли населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Ранее бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоалександровка на Днепропетровщине. До этого подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, форум "армия-2024", потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, вооруженные силы россии