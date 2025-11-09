https://crimea.ria.ru/20251109/armiya-rossii-osvobodila-rybnoe-v-zaporozhskoy-oblasti-1150762664.html
Армия России освободила Рыбное в Запорожской области
Армия России освободила Рыбное в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщило Минобороны РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T12:07
2025-11-09T12:07
2025-11-09T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России заняли населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Ранее бойцы "Востока" освободили населенный пункт Новоалександровка на Днепропетровщине. До этого подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Садовое Харьковской области.
12:07 09.11.2025 (обновлено: 12:12 09.11.2025)