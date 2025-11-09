https://crimea.ria.ru/20251109/armiya-rf-prodolzhaet-unichtozhenie-okruzhennykh-formirovaniy-vsu-u-kupyanska-1150762829.html
Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска
Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска
Штурмовые отряды российских вооруженных сил продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T12:58
2025-11-09T12:58
2025-11-09T12:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды российских вооруженных сил продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.
2025
12:58 09.11.2025 (обновлено: 12:59 09.11.2025)