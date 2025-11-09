https://crimea.ria.ru/20251109/armiya-rf-prodolzhaet-unichtozhenie-okruzhennykh-formirovaniy-vsu-u-kupyanska-1150762829.html

Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска

Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Армия РФ продолжает уничтожение окруженных формирований ВСУ у Купянска

Штурмовые отряды российских вооруженных сил продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Штурмовые отряды российских вооруженных сил продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.

