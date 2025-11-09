https://crimea.ria.ru/20251109/Kakoy-segodnya-prazdnik-9-noyabrya-1118917714.html

Какой сегодня праздник: 9 ноября

Какой сегодня праздник: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2025

Какой сегодня праздник: 9 ноября

профессиональный праздник у бойцов СОБР. В этот день в 1911 году в России успешно испытан первый в мире ранцевый парашют, в Париже запатентована неоновая... РИА Новости Крым, 09.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают Международный День против фашизма, расизма и антисемитизма, в России – профессиональный праздник у бойцов СОБР. В этот день в 1911 году в России успешно испытан первый в мире ранцевый парашют, в Париже запатентована неоновая реклама, в 1989-м начался снос Берлинской стены. Родились в этот день классик русской литературы Иван Тургенев, чемпион мира по шахматам Михаил Таль, Народная артистка СССР Александра Пахмутова.Что празднуют в миреВ 2011 году международная сеть организаций против расизма UNITED выступила с инициативой отмечать Международный День против фашизма, расизма и антисемитизма. Дату выбрали не случайно: 9 ноября 1938 года в Германии случилась так называемая "Хрустальная ночь" - масштабный еврейский погром, ставший началом Холокоста.Сразу после развала СССР, когда бандиты всякого рода совсем распоясались, на самом верху стали думать, как быть. И в 1992 году создали спецотряд быстрого реагирования. Правда, тогда он назывался отделом тактических операций, но потом решили, что СОБР звучит круче. Парни и правда крутые – спасают заложников, разрешают вооруженные конфликты, защищают свидетелей и борются с организованной преступностью. А сегодня принимают поздравления с профессиональным праздником.За год люди съедают почти 100 миллиардов булочек с котлетами. Ученые уже давно психанули и перестали подсчитывать, в какой стране бургеры любят больше всего. Потому что везде! Учитывая такую популярность, неудивительно, что праздников, посвященных этим бутербродам, очень много. Один из них учредили в честь булок с куриными котлетами – чикенбургеров, и отмечают именно сегодня.Еще сегодня можно отметить Международный день курицы, Всемирный день качества и День хранительницы домашнего очага. Именины у Андрея, Николая, Ивана, Степана, Сергея, Максима.Знаменательные даты9 ноября 1911 года состоялось испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1, созданного петербургским театральным актером и изобретателем Глебом Котельниковым. К счастью, тогда все прошло успешно. Следующие 112 лет практики привели парашютистов к очевидному выводу: "Скоростная укладка парашюта приводит к скоростному спуску!"Тем временем в Париже изобретатель Жорж Клод придумал неоновую рекламу. Как часто бывает, изобретение вышло случайно: сначала он хотел выделить чистый кислород, чтобы продавать его больницам и сварщикам, как вдруг обнаружил свечение. "Тоже пригодится!" – подумал Жорж и пошел за патентом. Прямо в тот же самый день, когда наши испытывали парашют.9 ноября 1989 года, после падения коммунистического режима в ГДР, немцы принялись ломать Берлинскую стену. Вскоре большая ее часть была разобрана на сувениры. Кстати, один из кусков сооружения весом в 2,7 тонны достался ямайскому легкоатлету Усеину Болту в качестве подарка за установленный мировой рекорд.Кто родился в этот день"Нет повести печальнее на свете…", но речь не о "Ромео и Джульетте". История о немом Герасиме и бедной собачке Муму куда жалостливее. По крайней мере, об этом говорят результаты опроса россиян, которые назвали тургеневский сюжет самым трагичным в мировой литературе. Тем, кто забыл, о чем писал Иван Тургенев, рекомендуем перечитать "Муму". Всем остальным можно отмечать день рождения классика, который родился 207 лет назад.89 лет назад родился выдающийся советский шахматист, шестикратный чемпион СССР, восьмикратный победитель шахматных олимпиад, шестикратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира, победитель 44 международных турниров, журналист, главный редактор латышского журнала "Шахматы" Михаил Таль. Он был известен как мастер комбинационной игры. А еще как настоящий ловелас, покоривший огромное число женских сердец.Советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, первую из которых сочинила в пять лет и назвала "Петухи поют", а еще Герой Социалистического Труда, Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного и двух орденов Ленина Александра Пахмутова сегодня отмечает 96-й день рождения. Кстати, ее именем назван астероид, открытый в 1968 году крымскими учеными. Таким образом они решили увековечить имя любимого композитора.Также именинники сегодняшнего дня: русский поэт и прозаик Велимир Хлебников, советский кинорежиссер, создатель фильма "Девчата" Юрий Чулюкин, российская актриса театра и кино Глафира Тарханова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

