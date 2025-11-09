Рейтинг@Mail.ru
10 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 09.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251109/10-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-tri-chasa-1150772330.html
10 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
10 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа - РИА Новости Крым, 09.11.2025
10 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
Вечером в воскресенье над Крымом сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2025
2025-11-09T23:32
2025-11-09T23:39
крым
пво
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
срочные новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье над Крымом сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Днем в воскресенье над Крымом был сбит еще один дрон ВСУ.Накануне вечером российская ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем.
крым
крым, пво, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)
10 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа

За три часа над Крымом сбили 10 украинских беспилотников

23:32 09.11.2025 (обновлено: 23:39 09.11.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье над Крымом сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", – проинформировали в военном ведомстве РФ.
Днем в воскресенье над Крымом был сбит еще один дрон ВСУ.
Накануне вечером российская ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем.
