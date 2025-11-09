https://crimea.ria.ru/20251109/10-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-za-tri-chasa-1150772330.html
10 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
Вечером в воскресенье над Крымом сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в воскресенье над Крымом сбили 10 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.Днем в воскресенье над Крымом был сбит еще один дрон ВСУ.Накануне вечером российская ПВО сбила 14 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:32 09.11.2025 (обновлено: 23:39 09.11.2025)