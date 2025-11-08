Рейтинг@Mail.ru
Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине
Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине
В Ханты-Мансийске сотрудники Госавтоинспекции спасли из загоревшейся машины мать с двумя детьми. Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 08.11.2025
ханты-мансийск
происшествия
пожар
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
автомобиль
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Ханты-Мансийске сотрудники Госавтоинспекции спасли из загоревшейся машины мать с двумя детьми. Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, полицейские заметили горящую на дороге легковушку во время патрулирования улиц города. Второй лейтенант Алексей Земеров с помощью огнетушителя локализовал пламя. На место были вызваны сотрудники МЧС России для полной ликвидации возгорания.
ханты-мансийск
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Ханты-Мансийске сотрудники Госавтоинспекции спасли из загоревшейся машины мать с двумя детьми. Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, полицейские заметили горящую на дороге легковушку во время патрулирования улиц города.
"Не теряя ни секунды, они подъехали к месту происшествия. В автомобиле находились мама и двое детей 3 и 4 лет. Автоинспекторы действовали быстро и слаженно. Дети были незамедлительно эвакуированы из опасной зоны. Лейтенант полиции Седретдин Неджафов на руках отнес их на безопасное расстояние", - написала она в Telegram.
Второй лейтенант Алексей Земеров с помощью огнетушителя локализовал пламя. На место были вызваны сотрудники МЧС России для полной ликвидации возгорания.
