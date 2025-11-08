https://crimea.ria.ru/20251108/zhenschina-s-dvumya-malenkimi-detmi-edva-ne-sgorela-v-mashine-1150748614.html
Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине
Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине
В Ханты-Мансийске сотрудники Госавтоинспекции спасли из загоревшейся машины мать с двумя детьми. Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T11:32
2025-11-08T11:32
2025-11-08T11:14
ханты-мансийск
происшествия
пожар
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
автомобиль
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150748502_204:0:1128:520_1920x0_80_0_0_32ad933d49da9eb824e7d5bb9ccc52da.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Ханты-Мансийске сотрудники Госавтоинспекции спасли из загоревшейся машины мать с двумя детьми. Об инциденте сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, полицейские заметили горящую на дороге легковушку во время патрулирования улиц города. Второй лейтенант Алексей Земеров с помощью огнетушителя локализовал пламя. На место были вызваны сотрудники МЧС России для полной ликвидации возгорания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-predotvratili-vzryv-goryaschey-legkovushki-1150189502.html
ханты-мансийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150748502_319:0:1012:520_1920x0_80_0_0_5fe3ce6c5a9203d07711fb58c6a1015c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийск, происшествия, пожар, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, автомобиль, новости
Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине
В Ханты-Мансийске спасли женщину и двух маленьких детей из горящей машины