Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
Двое туристов заблудились ночью на Ангарском перевале в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T10:39
2025-11-08T10:39
2025-11-08T10:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились ночью на Ангарском перевале в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что пара с собакой гуляла в районе рощи секвой до наступления темноты. За помощью спасателей они обратились уже после 20:00.Ранее на горе Аю-Даг в Ялте ночью также искали двоих туристов, которые заблудились в темноте.
