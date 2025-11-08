Рейтинг@Mail.ru
Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
Двое туристов заблудились ночью на Ангарском перевале в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились ночью на Ангарском перевале в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС.Отмечается, что пара с собакой гуляла в районе рощи секвой до наступления темноты. За помощью спасателей они обратились уже после 20:00.Ранее на горе Аю-Даг в Ялте ночью также искали двоих туристов, которые заблудились в темноте.
На Ангарском перевале в Крыму заблудились туристы
На Ангарском перевале в Крыму заблудились туристы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Двое туристов заблудились ночью на Ангарском перевале в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
Отмечается, что пара с собакой гуляла в районе рощи секвой до наступления темноты. За помощью спасателей они обратились уже после 20:00.
"Спасатели оперативно обнаружили людей на склоне горы Пуан-Хыр. В медпомощи они не нуждались. Сотрудники "Крым-Спас" доставили туристов на остановку общественного транспорта", - уточнили спасатели.
Ранее на горе Аю-Даг в Ялте ночью также искали двоих туристов, которые заблудились в темноте.
