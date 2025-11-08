https://crimea.ria.ru/20251108/vsu-atakovali-elektropodstantsiyu-v-volgogradskoy-oblasti-1150748222.html

ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области

ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 08.11.2025

ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области

Электроподстанция "Белозерская" в Волгоградской области атакована украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T11:02

2025-11-08T11:02

2025-11-08T11:02

волгоградская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

россия

электричество

электросети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141747713_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_00a71a2d58b90359454665525eef3c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Электроподстанция "Белозерская" в Волгоградской области атакована украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.Губернатор отметил, что энергоснабжение региона в связи с ЧП не нарушено и осуществляется в штатном режиме."Отключений электроэнергии в Вологодской области нет. Специалисты работают на месте", - добавил Филимонов.По данным Минобороны, над регионом за ночь было уничтожено восемь беспилотников.В ночь на субботу в Саратове дроны ВСУ атаковали жилую многоэтажку. В результате ранены два человека, в квартирах выбиты окна. Всего над Крымом и девятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, россия, электричество, электросети