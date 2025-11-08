https://crimea.ria.ru/20251108/vsu-atakovali-elektropodstantsiyu-v-volgogradskoy-oblasti-1150748222.html
ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области
Электроподстанция "Белозерская" в Волгоградской области атакована украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Электроподстанция "Белозерская" в Волгоградской области атакована украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.Губернатор отметил, что энергоснабжение региона в связи с ЧП не нарушено и осуществляется в штатном режиме."Отключений электроэнергии в Вологодской области нет. Специалисты работают на месте", - добавил Филимонов.По данным Минобороны, над регионом за ночь было уничтожено восемь беспилотников.В ночь на субботу в Саратове дроны ВСУ атаковали жилую многоэтажку. В результате ранены два человека, в квартирах выбиты окна. Всего над Крымом и девятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
