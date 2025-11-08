Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области
ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 08.11.2025
ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области
Электроподстанция "Белозерская" в Волгоградской области атакована украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
2025-11-08T11:02
2025-11-08T11:02
волгоградская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
россия
электричество
электросети
волгоградская область
россия
РИА Новости Крым
Новости
ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области

11:02 08.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Электроподстанция "Белозерская" в Волгоградской области атакована украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"По предварительным данным, три попадания в ПС 750 кВ "Белозерская". Масштаб повреждений уточняется. Жертв нет", - написал он в Telegram.
Губернатор отметил, что энергоснабжение региона в связи с ЧП не нарушено и осуществляется в штатном режиме.
"Отключений электроэнергии в Вологодской области нет. Специалисты работают на месте", - добавил Филимонов.
По данным Минобороны, над регионом за ночь было уничтожено восемь беспилотников.
В ночь на субботу в Саратове дроны ВСУ атаковали жилую многоэтажку. В результате ранены два человека, в квартирах выбиты окна. Всего над Крымом и девятью регионами за ночь сбили 79 беспилотников.
