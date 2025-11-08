https://crimea.ria.ru/20251108/vsu-13-raz-pytalis-prorvat-okruzhenie-rossiyskikh-sil-v-krasnoarmeyske-1150749902.html

ВСУ 13 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске

ВСУ 13 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске - РИА Новости Крым, 08.11.2025

ВСУ 13 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске

Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили 13 попыток ВСУ деблокировать свои окруженные формирования в Красноармейске (украинское название... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T12:49

2025-11-08T12:49

2025-11-08T12:46

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

ситуация в донбассе: новости и комментарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150749785_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_e5b86593fca298c29e0040591612518d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили 13 попыток ВСУ деблокировать свои окруженные формирования в Красноармейске (украинское название Покровск) Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Точными попаданиями FPV-дронов и огня артиллерии уничтожены украинский танк и бронетранспортер вместе с личным составом 155-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомствеВ самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ВС РФ продолжали уничтожение окруженных украинских формирований в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР. За сутки освобождены 39 зданий.Кроме того, сорвана попытка боевиков 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.В населенном пункте Димитров ДНР российские бойцы продолжают активно наступать в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождены 19 зданий.В целом течение суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожены более 240 украинских военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии