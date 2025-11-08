ВСУ 13 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске

https://crimea.ria.ru/20251108/vsu-13-raz-pytalis-prorvat-okruzhenie-rossiyskikh-sil-v-krasnoarmeyske-1150749902.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили 13 попыток ВСУ деблокировать свои окруженные формирования в Красноармейске (украинское название Покровск) Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.Точными попаданиями FPV-дронов и огня артиллерии уничтожены украинский танк и бронетранспортер вместе с личным составом 155-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомствеВ самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ВС РФ продолжали уничтожение окруженных украинских формирований в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР. За сутки освобождены 39 зданий.Кроме того, сорвана попытка боевиков 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.В населенном пункте Димитров ДНР российские бойцы продолжают активно наступать в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождены 19 зданий.В целом течение суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожены более 240 украинских военнослужащих.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили 13 попыток ВСУ деблокировать свои окруженные формирования в Красноармейске (украинское название Покровск) Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Отражены 14 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ", - говорится в сообщении.
Точными попаданиями FPV-дронов и огня артиллерии уничтожены украинский танк и бронетранспортер вместе с личным составом 155-й механизированной бригады ВСУ, добавили в ведомстве
В самом Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ВС РФ продолжали уничтожение окруженных украинских формирований в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, а также зачистку от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР. За сутки освобождены 39 зданий.
Кроме того, сорвана попытка боевиков 32-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении.
В населенном пункте Димитров ДНР российские бойцы продолжают активно наступать в микрорайоне Восточный. От украинских боевиков освобождены 19 зданий.
В целом течение суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожены более 240 украинских военнослужащих.
В целом течение суток в районе Красноармейска и Димитрова уничтожены более 240 украинских военнослужащих.