Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/v-tailande-na-territorii-otelya-perevernulsya-avtobus-s-turistami-iz-rossii-1150752769.html
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
Одиннадцать россиян ранены в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде. Об инциденте на территории одного из отелей сообщили в отделе... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T14:49
2025-11-08T14:40
таиланд
дтп
происшествия
общество
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124734754_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_8a0d9b2cacf6ade1c2001aa03e5b5ccd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Одиннадцать россиян ранены в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде. Об инциденте на территории одного из отелей сообщили в отделе туристической полиции по провинции.Отмечается, что авария произошла в субботу – микроавтобус с российскими туристами перевернулся на территории отеля в районе Сай Йок.Судя по размещенным в соцсетях таиландской полиции фото, перевернувшийся микроавтобус был открытым транспортным средством для перевозки гостей по территории отеля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
таиланд
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124734754_30:0:941:683_1920x0_80_0_0_6184895828877b990bb313819d76ef94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таиланд, дтп, происшествия, общество, в мире, новости
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России

В Таиланде на территории отеля перевернулся микроавтобус с туристами - ранены 11 россиян

14:49 08.11.2025
 
© AP Photo Thanapat CherajinСлужба безопасности и полиция в Таиланде
Служба безопасности и полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo Thanapat Cherajin
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Одиннадцать россиян ранены в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде. Об инциденте на территории одного из отелей сообщили в отделе туристической полиции по провинции.
Отмечается, что авария произошла в субботу – микроавтобус с российскими туристами перевернулся на территории отеля в районе Сай Йок.

"Одиннадцать российских туристов пострадали. Те, кто получил травмы, нуждающиеся в медицинском вмешательстве, были доставлены в больницу Phaholyothin Pholpayuhasena. Туристическая полиция Канчанабури предоставила услуги переводчиков врачам и пострадавшим", - цитирует сообщение РИА Новости.

Судя по размещенным в соцсетях таиландской полиции фото, перевернувшийся микроавтобус был открытым транспортным средством для перевозки гостей по территории отеля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТаиландДТППроисшествияОбществоВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
16:06Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
15:52Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
15:43"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
15:32В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ
15:29В Севастополе остановили движение морского транспорта
15:17Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
15:01В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым
14:49В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
14:36Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
14:23На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"
13:59Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
13:43Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
13:25Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
13:21Путин назначил нового замминистра обороны России
13:13Новости СВО: армия России движется вперед
12:49ВСУ 14 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске
12:37Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области
12:26"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США
12:18"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
Лента новостейМолния