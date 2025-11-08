https://crimea.ria.ru/20251108/v-tailande-na-territorii-otelya-perevernulsya-avtobus-s-turistami-iz-rossii-1150752769.html
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
Одиннадцать россиян ранены в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде. Об инциденте на территории одного из отелей сообщили в отделе...
2025-11-08T14:49
2025-11-08T14:49
2025-11-08T14:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Одиннадцать россиян ранены в ДТП с микроавтобусом в провинции Канчанабури в Таиланде. Об инциденте на территории одного из отелей сообщили в отделе туристической полиции по провинции.Отмечается, что авария произошла в субботу – микроавтобус с российскими туристами перевернулся на территории отеля в районе Сай Йок.Судя по размещенным в соцсетях таиландской полиции фото, перевернувшийся микроавтобус был открытым транспортным средством для перевозки гостей по территории отеля.
В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
