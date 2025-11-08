https://crimea.ria.ru/20251108/v-simferopole-dvoe-pyanykh-priezzhikh-ustroili-debosh-v-khrame-vo-vremya-sluzhby-1150748365.html
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих нарушителей общественного порядка в одном из православных храмов Симферополя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T11:17
2025-11-08T11:17
2025-11-08T11:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих нарушителей общественного порядка в одном из православных храмов Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.Инцидент произошел днем во время церковной службы. Охранник учреждения вызвал наряд Росгвардии и рассказал прибывшим на место сотрудникам, что в храм зашли двое нетрезвых мужчин. Они вели себя крайне вызывающе, нецензурно выражались и приставали к прихожанам.Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы
В Симферополе росгвардейцы задержали двух дебоширов в храме во время службы