Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/v-simferopole-dvoe-pyanykh-priezzhikh-ustroili-debosh-v-khrame-vo-vremya-sluzhby-1150748365.html
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих нарушителей общественного порядка в одном из православных храмов Симферополя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T11:17
2025-11-08T11:06
крым
симферополь
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150748104_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_c599b1eace7ea9e1e448c2c71a1d9fd2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих нарушителей общественного порядка в одном из православных храмов Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.Инцидент произошел днем во время церковной службы. Охранник учреждения вызвал наряд Росгвардии и рассказал прибывшим на место сотрудникам, что в храм зашли двое нетрезвых мужчин. Они вели себя крайне вызывающе, нецензурно выражались и приставали к прихожанам.Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150748104_0:0:1733:1300_1920x0_80_0_0_e9fc414a2a545ed55ed061d52e143d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, общество, новости крыма
В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы

В Симферополе росгвардейцы задержали двух дебоширов в храме во время службы

11:17 08.11.2025
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюВ храме Симферополя задержали двух пьяных дебоширов
В храме Симферополя задержали двух пьяных дебоширов
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих нарушителей общественного порядка в одном из православных храмов Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.
Инцидент произошел днем во время церковной службы. Охранник учреждения вызвал наряд Росгвардии и рассказал прибывшим на место сотрудникам, что в храм зашли двое нетрезвых мужчин. Они вели себя крайне вызывающе, нецензурно выражались и приставали к прихожанам.
"Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали правонарушителей. Ими оказались жители одного из регионов России, которые находились в состоянии сильного опьянения", - говорится в сообщении.
Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ПроисшествияОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
13:21Путин назначил нового замминистра обороны России
13:13Новости СВО: армия России движется вперед
12:49ВСУ 13 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске
12:37Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области
12:26"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США
12:18"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
12:10Российские войска освободили Волчье в Днепропетровской области
11:49Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло
11:32Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине
11:17В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы
11:02ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области
10:51Трампа пригласили в Крым
10:39Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
10:24Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубов
10:07Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
09:51Взрыв газа произошел в жилом доме в Тульской области – есть пострадавшие
09:38В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
09:22Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
09:13Сильная магнитная буря бушует на Земле
Лента новостейМолния