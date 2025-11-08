https://crimea.ria.ru/20251108/v-simferopole-dvoe-pyanykh-priezzhikh-ustroili-debosh-v-khrame-vo-vremya-sluzhby-1150748365.html

В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы

В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих нарушителей общественного порядка в одном из православных храмов Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.Инцидент произошел днем во время церковной службы. Охранник учреждения вызвал наряд Росгвардии и рассказал прибывшим на место сотрудникам, что в храм зашли двое нетрезвых мужчин. Они вели себя крайне вызывающе, нецензурно выражались и приставали к прихожанам.Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

