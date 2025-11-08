https://crimea.ria.ru/20251108/v-sevastopole-zakryli-reyd-1150744818.html

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 08.11.2025

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе утром в субботу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T07:01

2025-11-08T07:01

2025-11-08T07:01

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

городская среда

департамент транспорта севастополя

новости севастополя

логистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе утром в субботу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

