В Севастополе перекрыли рейд в третий раз - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Севастополе перекрыли рейд в третий раз
В Севастополе перекрыли рейд в третий раз
В Севастополе перекрыли рейд в третий раз
В Севастополе днем в субботу снова приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T17:20
2025-11-08T17:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе днем в субботу снова приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.О причинах приостановки морского сообщения не говорится.Также рейд перекрывали в 6 утра на полтора часа и на короткое время - в 15.20.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе перекрыли рейд в третий раз

В Севастополе перекрыли рейд

17:20 08.11.2025 (обновлено: 17:23 08.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе днем в субботу снова приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа компенсационных маршрутов – от площадей Нахимова и Захарова запустили автобусы.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится.
Также рейд перекрывали в 6 утра на полтора часа и на короткое время - в 15.20.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
