В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
Водитель автомобиля "ВАЗ-21099" погиб в результате аварии в Первомайском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T16:37
2025-11-08T16:37
2025-11-08T16:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Водитель автомобиля "ВАЗ-21099" погиб в результате аварии в Первомайском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.ДТП произошло утром в субботу вблизи населенного пункта Сары-Башне.25-летний пассажир автомобиля получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу.Причины произошедшего устанавливаются
крым
