Рейтинг@Mail.ru
В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251108/v-krymu-avto-sletelo-s-dorogi-i-perevernulos--voditel-pogib-1150754328.html
В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
Водитель автомобиля "ВАЗ-21099" погиб в результате аварии в Первомайском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T16:37
2025-11-08T16:17
ситуация на дорогах крыма
гаи
крым
новости крыма
происшествия
дтп
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150754209_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_de6bc78915de9e0c1aa773e870c19637.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Водитель автомобиля "ВАЗ-21099" погиб в результате аварии в Первомайском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.ДТП произошло утром в субботу вблизи населенного пункта Сары-Башне.25-летний пассажир автомобиля получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу.Причины произошедшего устанавливаютсяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем Три человека погибли в Крыму на дорогах
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150754209_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d5f388cc9d8512598c4810f183e937e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гаи, крым, новости крыма, происшествия, дтп, дтп в крыму и севастополе
В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб

В Крыму водитель легковушки погиб при опрокидывании машины в Первомайском районе

16:37 08.11.2025
 
© ГАИ КрымаВ Первомайском районе произошло смертельное ДТП
В Первомайском районе произошло смертельное ДТП
© ГАИ Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Водитель автомобиля "ВАЗ-21099" погиб в результате аварии в Первомайском районе Крыма, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
ДТП произошло утром в субботу вблизи населенного пункта Сары-Башне.
"Водитель автомобиля "ВАЗ-21099", 2003 года рождения, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и опрокинулось. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
25-летний пассажир автомобиля получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу.
Причины произошедшего устанавливаются
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе иномарка слетела в кювет – водителя зажало в салоне
Пассажир иномарки погиб в лобовом ДТП под Симферополем
Три человека погибли в Крыму на дорогах
 
Ситуация на дорогах КрымаГАИКрымНовости КрымаПроисшествияДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:37В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
16:06Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
15:52Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
15:43"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
15:32В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ
15:29В Севастополе остановили движение морского транспорта
15:17Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
15:01В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым
14:49В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
14:36Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
14:23На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"
13:59Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
13:43Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
13:25Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
13:21Путин назначил нового замминистра обороны России
13:13Новости СВО: армия России движется вперед
12:49ВСУ 14 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске
12:37Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области
12:26"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США
12:18"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
Лента новостейМолния