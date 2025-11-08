https://crimea.ria.ru/20251108/v-kerchi-500-abonentov-ostalis-bez-tepla-iz-za-avarii-na-teplomagistrali-1150746486.html
В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
В Керчи около 500 абонентов в субботу остались без отопления в связи с порывом на тепломагистрали. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи около 500 абонентов в субботу остались без отопления в связи с порывом на тепломагистрали. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.На месте аварии уже работают шесть специалистов аварийной бригады Керченского филиала "Крымтеплокоммунэнерго", добавил мэр."Главная задача — локализовать порыв и восстановить теплоснабжение в максимально сжатые сроки", - акцентировал Каторгин.При этом, по его словам, в микрорайоне Войкова все тепловые пункты работают в штатном режиме с сохранением гидравлики. Для минимизации последствий аварии временно снижена температура теплоносителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
