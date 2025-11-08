Рейтинг@Mail.ru
В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали - РИА Новости Крым, 08.11.2025
В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
В Керчи около 500 абонентов в субботу остались без отопления в связи с порывом на тепломагистрали. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи около 500 абонентов в субботу остались без отопления в связи с порывом на тепломагистрали. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.На месте аварии уже работают шесть специалистов аварийной бригады Керченского филиала "Крымтеплокоммунэнерго", добавил мэр."Главная задача — локализовать порыв и восстановить теплоснабжение в максимально сжатые сроки", - акцентировал Каторгин.При этом, по его словам, в микрорайоне Войкова все тепловые пункты работают в штатном режиме с сохранением гидравлики. Для минимизации последствий аварии временно снижена температура теплоносителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали

В Керчи из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались 500 абонентов - мэр

09:38 08.11.2025 (обновлено: 09:41 08.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи около 500 абонентов в субботу остались без отопления в связи с порывом на тепломагистрали. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.
"На Магистральном шоссе, 3 произошла авария на тепловой сети (порыв 1-го контура), в результате чего временно без отопления около 500 абонентов, в том числе, жилые дома по ул. Генерала Петрова, 22, 4, 78, 18, 12, 76; ул. Железняка, 31, ул. Пляжной, 1, 3, 5, 17а; ул. Сморжевского 6, 8; Городской центр детского и юношеского творчества и Женская консультация", - написал он в Telegram.
На месте аварии уже работают шесть специалистов аварийной бригады Керченского филиала "Крымтеплокоммунэнерго", добавил мэр.
"Главная задача — локализовать порыв и восстановить теплоснабжение в максимально сжатые сроки", - акцентировал Каторгин.
При этом, по его словам, в микрорайоне Войкова все тепловые пункты работают в штатном режиме с сохранением гидравлики. Для минимизации последствий аварии временно снижена температура теплоносителя.
