В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали

В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали - РИА Новости Крым, 08.11.2025

В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали

В Керчи около 500 абонентов в субботу остались без отопления в связи с порывом на тепломагистрали. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи около 500 абонентов в субботу остались без отопления в связи с порывом на тепломагистрали. Об этом сообщил глава администрации Олег Каторгин.На месте аварии уже работают шесть специалистов аварийной бригады Керченского филиала "Крымтеплокоммунэнерго", добавил мэр."Главная задача — локализовать порыв и восстановить теплоснабжение в максимально сжатые сроки", - акцентировал Каторгин.При этом, по его словам, в микрорайоне Войкова все тепловые пункты работают в штатном режиме с сохранением гидравлики. Для минимизации последствий аварии временно снижена температура теплоносителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

