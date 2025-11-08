https://crimea.ria.ru/20251108/v-gosdume-nashli-sposob-likvidirovat-defitsit-medikov-v-krymu-1150729028.html

В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму

В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму

2025-11-08T08:52

2025-11-08T08:52

2025-11-07T18:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения поможет решить проблему дефицита врачей и среднего медперсонала в Крыму, документ планируется полностью принять до конца года. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы от республики Леонид Ивлев.Ранее Госдума приняла в первом и втором чтениях законопроект, предусматривающий обязательное заключение договора о целевом обучении для студентов медицинских вузов, обучающихся за счет бюджетных средств по программам ординатуры. Молодые специалисты должны будут отработать с наставником до трех лет, в зависимости от профиля. В этот период они смогут работать либо в организации, указанной в целевом договоре, либо в учреждениях, участвующих в программе госгарантий бесплатной медицинской помощи. Законопроект также закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы. Если ординатор откажется заключать договор, он сможет продолжить обучение платно, но только при наличии мест.Как отметил парламентарий, к законопроекту относятся по-разному как в регионах, так и в профессиональной медицинской среде, кто-то критикует документ, но, по словам депутата ГД, "это нормально".Принять законопроект в третьем и окончательном чтении планируется до конца этого года, добавил Ивлев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

