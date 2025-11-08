Рейтинг@Mail.ru
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/v-evpatorii-zakryli-naberezhnye--v-krymu-razvenchali-novyy-feyk-1150751038.html
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
Набережные Евпатории доступны для туристов и жителей города, информация о закрытии береговой линии приморского крымского курорта – очередной фейк. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T13:25
2025-11-08T13:33
крым
евпатория
александр юрьев
набережные крыма
набережная
центр информационно-психологических операций (ципсо)
новости крыма
цифровая безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136284204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9997b18f38808cd1877abbf56197d55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Набережные Евпатории доступны для туристов и жителей города, информация о закрытии береговой линии приморского крымского курорта – очередной фейк. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Он отметил, что в соцсетях создан фейковый канал, где от его имени распространяется ложная информация о перекрытии набережных.Он призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и не реагировать на попытки дезинформации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136284204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffcf6c3cabc0232ee4bff2d24d62fbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, александр юрьев, набережные крыма, набережная, центр информационно-психологических операций (ципсо), новости крыма, цифровая безопасность, общество
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк

В Крыму опровергли новый фейк о закрытии набережных в Евпатории

13:25 08.11.2025 (обновлено: 13:33 08.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНабережная имени Валентины Терешковой в Евпатории
Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Набережные Евпатории доступны для туристов и жителей города, информация о закрытии береговой линии приморского крымского курорта – очередной фейк. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.
Он отметил, что в соцсетях создан фейковый канал, где от его имени распространяется ложная информация о перекрытии набережных.
"Этот вброс не имеет ничего общего с реальностью. На набережной им. Горького идут работы по реконструкции, но даже несмотря на это никаких ограничений на посещение набережных в Евпатории нет", - акцентировал он.
Он призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и не реагировать на попытки дезинформации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымЕвпаторияАлександр ЮрьевНабережные КрымаНабережнаяЦентр информационно-психологических операций (ЦИПсО)Новости КрымаЦифровая безопасностьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
13:21Путин назначил нового замминистра обороны России
13:13Новости СВО: армия России движется вперед
12:49ВСУ 13 раз пытались прорвать окружение российских сил в Красноармейске
12:37Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области
12:26"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США
12:18"Кинжалы" поразили военные и энергетические объекты на Украине
12:10Российские войска освободили Волчье в Днепропетровской области
11:49Число раненых при взрыве газа и обрушении дома в Куркино возросло
11:32Женщина с двумя маленькими детьми едва не сгорела в машине
11:17В Симферополе двое пьяных приезжих устроили дебош в храме во время службы
11:02ВСУ атаковали электроподстанцию в Волгоградской области
10:51Трампа пригласили в Крым
10:39Заблудились в секвойях: на Ангарском перевале в Крыму спасли туристов
10:24Многоводный октябрь наполнил водохранилища Крыма на 12 млн кубов
10:07Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
09:51Взрыв газа произошел в жилом доме в Тульской области – есть пострадавшие
09:38В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
09:22Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
09:13Сильная магнитная буря бушует на Земле
Лента новостейМолния