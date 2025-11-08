https://crimea.ria.ru/20251108/v-evpatorii-zakryli-naberezhnye--v-krymu-razvenchali-novyy-feyk-1150751038.html
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Закрытые набережные в Евпатории – новый фейк
Набережные Евпатории доступны для туристов и жителей города, информация о закрытии береговой линии приморского крымского курорта – очередной фейк. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Набережные Евпатории доступны для туристов и жителей города, информация о закрытии береговой линии приморского крымского курорта – очередной фейк. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.Он отметил, что в соцсетях создан фейковый канал, где от его имени распространяется ложная информация о перекрытии набережных.Он призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и не реагировать на попытки дезинформации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
