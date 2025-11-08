Рейтинг@Mail.ru
Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок - РИА Новости Крым, 08.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251108/sily-nato-vyshli-v-baltiyskoe-more-na-poisk-podlodok-1150747004.html
Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
В Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные... РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Швеции.Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья королевства и в его территориальных водах и продлятся до 14 ноября.В мероприятиях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии и вертолеты.Военные отмечают, что на неровном морском дне есть много мест, где могут укрыться подводные лодки, и шведские ВМС разработали способы борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного подводного рельефа.Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков дал совет НАТО В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ
балтийское море, учения, нато, контингент нато, новости, в мире, безопасность
Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок

В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками

10:07 08.11.2025 (обновлено: 10:10 08.11.2025)
 
© Фото : NATOКорабли Первой постоянной морской группы НАТО. Архивное фото
Корабли Первой постоянной морской группы НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Швеции.
Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья королевства и в его территориальных водах и продлятся до 14 ноября.
В мероприятиях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии и вертолеты.
Военные отмечают, что на неровном морском дне есть много мест, где могут укрыться подводные лодки, и шведские ВМС разработали способы борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного подводного рельефа.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.
Балтийское мореУченияНАТОКонтингент НАТОНовостиВ миреБезопасность
 
