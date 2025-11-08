https://crimea.ria.ru/20251108/sily-nato-vyshli-v-baltiyskoe-more-na-poisk-podlodok-1150747004.html
Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Швеции.Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья королевства и в его территориальных водах и продлятся до 14 ноября.В мероприятиях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии и вертолеты.Военные отмечают, что на неровном морском дне есть много мест, где могут укрыться подводные лодки, и шведские ВМС разработали способы борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного подводного рельефа.Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.
В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подлодками
10:07 08.11.2025 (обновлено: 10:10 08.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Швеции.
Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья королевства и в его территориальных водах и продлятся до 14 ноября.
В мероприятиях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии и вертолеты.
Военные отмечают, что на неровном морском дне есть много мест, где могут укрыться подводные лодки, и шведские ВМС разработали способы борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного подводного рельефа.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.
