https://crimea.ria.ru/20251108/sily-nato-vyshli-v-baltiyskoe-more-na-poisk-podlodok-1150747004.html

Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок

Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок

В Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T10:07

2025-11-08T10:07

2025-11-08T10:10

балтийское море

учения

нато

контингент нато

новости

в мире

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150746893_0:45:1315:785_1920x0_80_0_0_79b6f11c0d1c517e323a0e7d485febd0.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Балтийском море начались многонациональные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Швеции.Маневры под названием Merlin пройдут вдоль побережья королевства и в его территориальных водах и продлятся до 14 ноября.В мероприятиях примут участие корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1), шведские корветы, фрегаты, вспомогательные корабли, подводные лодки ВМС Швеции и Германии и вертолеты.Военные отмечают, что на неровном морском дне есть много мест, где могут укрыться подводные лодки, и шведские ВМС разработали способы борьбы с подлодками, адаптированные к условиям сложного подводного рельефа.Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что страны Запада создают военную напряженность в Балтийском море, а также рассматривают блокировку прохода российских судов по международным проливам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков дал совет НАТО В НАТО представили концепцию сдерживания России в Европе Россия выразила протест Японии из-за военных учений вблизи границ РФ

балтийское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийское море, учения, нато, контингент нато, новости, в мире, безопасность