Сильная магнитная буря бушует на Земле

2025-11-08T09:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Земле третий день подряд бушует магнитная буря. Утром в субботу она достигает уровня сильной - G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Отмечается, что планету задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых ожидалась вчера.По предварительным прогнозам, в течение дня буря стихнет, однако геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться возбужденной. Новая магнитная буря ожидается в полночь - по прогнозам ученых, она будет достигать уровня G2.Геомагнитная обстановка неспокойна уже несколько суток, буря не утихает третий день подряд. В пятницу она началась в 6 утра и кратно усиливалась. Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

