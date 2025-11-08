Рейтинг@Mail.ru
Сильная магнитная буря бушует на Земле - РИА Новости Крым, 08.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251108/silnaya-magnitnaya-burya-bushuet-na-zemle-1150745690.html
Сильная магнитная буря бушует на Земле
Сильная магнитная буря бушует на Земле - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Сильная магнитная буря бушует на Земле
На Земле третий день подряд бушует магнитная буря. Утром в субботу она достигает уровня сильной - G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Земле третий день подряд бушует магнитная буря. Утром в субботу она достигает уровня сильной - G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Отмечается, что планету задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых ожидалась вчера.По предварительным прогнозам, в течение дня буря стихнет, однако геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться возбужденной. Новая магнитная буря ожидается в полночь - по прогнозам ученых, она будет достигать уровня G2.Геомагнитная обстановка неспокойна уже несколько суток, буря не утихает третий день подряд. В пятницу она началась в 6 утра и кратно усиливалась. Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, магнитные бури, земля, космос, метеозависимость, новости
Сильная магнитная буря бушует на Земле

Магнитная буря бушует на Земле третий день подряд

09:13 08.11.2025 (обновлено: 09:14 08.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На Земле третий день подряд бушует магнитная буря. Утром в субботу она достигает уровня сильной - G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Около 3 часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками 5-6 ноября 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что планету задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых ожидалась вчера.
По предварительным прогнозам, в течение дня буря стихнет, однако геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться возбужденной. Новая магнитная буря ожидается в полночь - по прогнозам ученых, она будет достигать уровня G2.
Геомагнитная обстановка неспокойна уже несколько суток, буря не утихает третий день подряд. В пятницу она началась в 6 утра и кратно усиливалась.
Накануне на Солнце случилась мощная вспышка, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Днем ранее на Солнце впервые за почти пять месяцев произошла вспышка балла Х. Вторая за сутки вспышка высшего балла была зафиксирована утром в среду.
