Революция в сдерживании – блогер из США о роли "Буревестника" в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Российская стратегическая крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" является революционным средством сдерживания, благодаря которому США больше не могут относиться к остальному миру как к рабам или пешкам. Такое мнение выразил американский блогер Джексон Хинкл на полях Ялтинского международного форума (ЯМФ) в Москве."Когда в 2017 году президент РФ Владимир Путин сказал, что ракета "Буревестник" может приземлиться в любой точке мира, может быть запущена в любой момент с помощью кода активации, все говорили, что это невозможно, но теперь это сделано, и теперь США приходится постоянно беспокоиться, если они хотят отправить на Украину ракеты Tomahawk, способные нести ядерное оружие. Я думаю, это революционный шаг", – заявил Хинкл.По его мнению, "Буревестник" – лучшее средство достижения мира посредством сдерживания, которое охладит ядерные амбиции Штатов.При этом заявления американского лидера Дональда Трампа о ядерных испытаниях он считает не только необдуманными, но и некомпетентными. По мнению Хинкла, Трамп мог принять испытания "Буревестника" и "Посейдона" за ядерные, и в ответ хотел бы испытать американскую "ядерку", не понимая, что на это существует мораторий.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Посейдон" и "Буревестник" – Путин обозначил скорость и характеристикиБез пяти минут ядерная война: отправят ли США "Томагавки" на УкраинуЭксперт раскрыл подоплеку заявления Трампа о ядерных испытаниях США

