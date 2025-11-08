https://crimea.ria.ru/20251108/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1150745287.html
Пять беспилотников сбили над Крымом
Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Пять беспилотников сбили над Крымом
Новая атака на Крым и еще девять российских регионов отражена в ночь на субботу. Силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников, сообщили... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T07:32
2025-11-08T07:32
2025-11-08T07:40
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
атаки всу
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и еще девять российских регионов отражена в ночь на субботу. Силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, массированная воздушная атака была отражена над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами. Люди не пострадали.Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Саратове зафиксированы повреждения в жилом секторе. Предварительно пострадал один человек. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, атаки всу, новости сво, новости
Пять беспилотников сбили над Крымом
Над Крымом сбили пять украинских беспилотников
07:32 08.11.2025 (обновлено: 07:40 08.11.2025)