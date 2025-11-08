https://crimea.ria.ru/20251108/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1150745287.html

Пять беспилотников сбили над Крымом

Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Пять беспилотников сбили над Крымом

Новая атака на Крым и еще девять российских регионов отражена в ночь на субботу. Силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников, сообщили... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T07:32

2025-11-08T07:32

2025-11-08T07:40

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

атаки всу

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и еще девять российских регионов отражена в ночь на субботу. Силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, массированная воздушная атака была отражена над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами. Люди не пострадали.Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Саратове зафиксированы повреждения в жилом секторе. Предварительно пострадал один человек. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, атаки всу, новости сво, новости