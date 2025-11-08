Рейтинг@Mail.ru
Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1150745287.html
Пять беспилотников сбили над Крымом
Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Пять беспилотников сбили над Крымом
Новая атака на Крым и еще девять российских регионов отражена в ночь на субботу. Силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников, сообщили... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T07:32
2025-11-08T07:40
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
атаки всу
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и еще девять российских регионов отражена в ночь на субботу. Силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, массированная воздушная атака была отражена над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами. Люди не пострадали.Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Саратове зафиксированы повреждения в жилом секторе. Предварительно пострадал один человек. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e845d841a8010f705eb339c847415aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, атаки всу, новости сво, новости
Пять беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом сбили пять украинских беспилотников

07:32 08.11.2025 (обновлено: 07:40 08.11.2025)
 
ПВО
ПВО
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и еще девять российских регионов отражена в ночь на субботу. Силы противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
По данным оборонного ведомства, над Крымом перехвачены и уничтожены пять вражеских БПЛА, еще 36 сбили над Ростовской, 10 – над Брянской, девять – над Курской, восемь – над Волгоградской, пять – над Белгородской, три – над Саратовской и по одному над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.
Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, массированная воздушная атака была отражена над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами. Люди не пострадали.
Утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Саратове зафиксированы повреждения в жилом секторе. Предварительно пострадал один человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьАтаки ВСУНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
09:51Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие
09:38В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
09:22Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
09:13Сильная магнитная буря бушует на Земле
08:52В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму
08:32В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
08:15Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – 65
08:02Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
07:51Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и четырех областях
07:32Пять беспилотников сбили над Крымом
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:01В Севастополе закрыли рейд
06:55Атака ВСУ на Саратов – что известно
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:35Ловушка на отвесной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
22:33Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
Лента новостейМолния