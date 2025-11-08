Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, Народного артиста России Олега... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T14:36
2025-11-08T14:36
владимир путин (политик)
россия
праздники и памятные даты
кино
кинематограф
олег меньшиков
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, Народного артиста России Олега Меньшикова с 65-летним юбилеем.Президент пожелал Меньшикову здоровья и неиссякаемого вдохновения.
владимир путин (политик), россия, праздники и памятные даты, кино, кинематограф, олег меньшиков, новости
Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования

Путин поздравил Олега Меньшикова с 65-летним юбилеем

14:36 08.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, Народного артиста России Олега Меньшикова с 65-летним юбилеем.

"Человек щедрого, самобытного дарования, вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа, своими талантливыми актерскими и режиссерскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал Меньшикову здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияПраздники и памятные датыКиноКинематографОлег МеньшиковНовости
 
