Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
2025-11-08T14:36
2025-11-08T14:36
2025-11-08T14:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, Народного артиста России Олега Меньшикова с 65-летним юбилеем.Президент пожелал Меньшикову здоровья и неиссякаемого вдохновения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин поздравил Олега Меньшикова с 65-летним юбилеем