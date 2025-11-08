Рейтинг@Mail.ru
Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
Вертолет, потерпевший крушение в Дагестане, упал на коттедж на территории базы отдыха, сообщил РИА Новости глава поселка Ачи-Су Карабудахкентского района... РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Вертолет, потерпевший крушение в Дагестане, упал на коттедж на территории базы отдыха, сообщил РИА Новости глава поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики Магомед-Расул Абдулсаламов.По данным главного управления МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет, принадлежавший АО "Концерн КЭМЗ" (Кизлярский электромеханический завод), упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии.Оперативные службы региона ранее сообщили РИА Новости, что на борту находились сотрудники концерна КЭМЗ. Информацию позже подтвердил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов, отметив, что среди погибших — сотрудники предприятия. В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что в числе пострадавших – Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова. По данным пресс-службы главы Дагестана, вертолетом управлял летчик-испытатель Владимир Андреев, а Ахмат Ахматов, являющийся исполнительным директором КЭМЗ, был на месте второго члена экипажа.В связи с катастрофой возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования и техническая неисправность. В качестве основной причины крушения вертолета Ка-226 рассматривается возгорание двигателя во время полета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха

Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха

В Дагестане сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета
В Дагестане сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Вертолет, потерпевший крушение в Дагестане, упал на коттедж на территории базы отдыха, сообщил РИА Новости глава поселка Ачи-Су Карабудахкентского района республики Магомед-Расул Абдулсаламов.
По данным главного управления МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет, принадлежавший АО "Концерн КЭМЗ" (Кизлярский электромеханический завод), упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информации минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии.
"Крушение произошло на федеральных землях, рядом с берегом. Вертолет упал на коттедж на первой береговой линии. Это нежилое помещение на территории базы отдыха", – сказал собеседник агентства.
Оперативные службы региона ранее сообщили РИА Новости, что на борту находились сотрудники концерна КЭМЗ. Информацию позже подтвердил министр промышленности и торговли республики Низам Халилов, отметив, что среди погибших — сотрудники предприятия. В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что в числе пострадавших – Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова. По данным пресс-службы главы Дагестана, вертолетом управлял летчик-испытатель Владимир Андреев, а Ахмат Ахматов, являющийся исполнительным директором КЭМЗ, был на месте второго члена экипажа.
В связи с катастрофой возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования и техническая неисправность. В качестве основной причины крушения вертолета Ка-226 рассматривается возгорание двигателя во время полета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
