Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды

Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с 18 ноября на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с работами на трубопроводе, предупредили в РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T15:17

2025-11-08T15:17

2025-11-08T14:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с 18 ноября на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с работами на трубопроводе, предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что воду отключат в 23:30 18 ноября и вернут в дома евпаторийев ориентировочно к 20:00 на следующий день.На предприятии призвали жителей иметь запас питьевой воды на время выполнения ремонтных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

