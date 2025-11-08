Рейтинг@Mail.ru
Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 08.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251108/poselok-zaozernoe-v-krymu-na-sutki-ostanetsya-bez-vody-1150753083.html
Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с 18 ноября на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с работами на трубопроводе, предупредили в РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с 18 ноября на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с работами на трубопроводе, предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отмечается, что воду отключат в 23:30 18 ноября и вернут в дома евпаторийев ориентировочно к 20:00 на следующий день.На предприятии призвали жителей иметь запас питьевой воды на время выполнения ремонтных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, евпатория, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды

В Крыму поселок Заозерное останется без воды из-за переподключения трубопровода

15:17 08.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСезонное отключение воды в Великом Новгороде
Сезонное отключение воды в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Жители поселка городского типа Заозерное под Евпаторией с 18 ноября на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с работами на трубопроводе, предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
Отмечается, что воду отключат в 23:30 18 ноября и вернут в дома евпаторийев ориентировочно к 20:00 на следующий день.

"В связи с производственными работами по переподключению участка трубопровода будет ограничено водоснабжение пгт Заозерное (кроме микрорайона Световой Маяк)", - говорится в сообщении.

На предприятии призвали жителей иметь запас питьевой воды на время выполнения ремонтных работ.
Крым Евпатория Вода Вода Крыма Вода в Крыму ЖКХ ЖКХ Крыма и Севастополя Новости Крыма Общество
 
