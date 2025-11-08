https://crimea.ria.ru/20251108/novosti-svo-armiya-rossii-dvizhetsya-vpered-1150750638.html

Новости СВО: армия России движется вперед

Новости СВО: армия России движется вперед

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне специальной операции потеряли порядка 1330 боевиков и свыше 150 единиц вооружения военной техники, в том... РИА Новости Крым, 08.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне специальной операции потеряли порядка 1330 боевиков и свыше 150 единиц вооружения военной техники, в том числе 18 танков и других бронированных машин. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника в районах пяти населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении разбиты подразделения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Потери украинской армии составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Также уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три радиолокационные станции, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и восемь складов материальных средств.Военнослужащие войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и разгромили противника в районах девяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.Также в районе населенного пункта Петровка Харьковской области пресечена попытка прорыва штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления.За сутки в районе Купянска уничтожено до 55 боевиков, 18 единиц вооружения и военной техники, семь пикапов и четыре станции РЭБ.Всего в зоне ответственности группировки "Запад" уничтожено более 220 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Разбиты десять станций РЭБ и три склада боеприпасов.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 80 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах шести населенных пунктов Днепропетровской области и ДНР. Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 480 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Востока" продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области. Разгромлены вражеские формирования в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. ВСУ потеряли более 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 14 автомобилей.Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 70 военнослужащих, 12 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

