https://crimea.ria.ru/20251108/novaya-ataka-vsu-na-krym-i-rostovskuyu-oblast---sbity-15-dronov-1150759055.html

Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов

Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов

Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T23:27

2025-11-08T23:27

2025-11-08T23:28

крым

новости крыма

срочные новости крыма

всу (вооруженные силы украины)

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251108/9-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-krymom-i-odin---nad-chernym-morem-1150758852.html

крым

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, срочные новости крыма, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, ростовская область