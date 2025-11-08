https://crimea.ria.ru/20251108/novaya-ataka-vsu-na-krym-i-rostovskuyu-oblast---sbity-15-dronov-1150759055.html
Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов
Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов
2025-11-08T23:27
2025-11-08T23:27
2025-11-08T23:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ростовская область
23:27 08.11.2025