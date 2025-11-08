Рейтинг@Mail.ru
Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов
Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов
Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ростовская область
Новости
крым, новости крыма, срочные новости крыма, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, ростовская область
Новая атака ВСУ на Крым и Ростовскую область - сбиты еще 15 дронов

ПВО сбила 15 украинских дронов над Крымом, Ростовской областью и Черным морем

23:27 08.11.2025 (обновлено: 23:28 08.11.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской областью и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Восьмого ноября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА - над территорией Республики Крым, два БПЛА - над акваторией Черного моря и один БПЛА - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
