На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"

На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"

2025-11-08T14:23

2025-11-08T14:23

2025-11-08T14:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Рядом с Запорожской атомной электростанцией в субботу техники приступили к ремонту поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Восстановление линии имеет решающее значение для ядерной безопасности, обеспечивая ЗАЭС резервной линией электроснабжения, подчеркнул он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

