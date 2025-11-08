Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1" - РИА Новости Крым, 08.11.2025
На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"
На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1" - РИА Новости Крым, 08.11.2025
На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"
Рядом с Запорожской атомной электростанцией в субботу техники приступили к ремонту поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1". Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T14:23
2025-11-08T14:24
заэс (запорожская атомная электростанция)
магатэ
рафаэль гросси
запорожская область
атомная энергетика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Рядом с Запорожской атомной электростанцией в субботу техники приступили к ремонту поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Восстановление линии имеет решающее значение для ядерной безопасности, обеспечивая ЗАЭС резервной линией электроснабжения, подчеркнул он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"

МАГАТЭ начали ремонт поврежденной линии "Ферросплавная-1" у Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Рядом с Запорожской атомной электростанцией в субботу техники приступили к ремонту поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"При локальном прекращении огня, достигнутом при посредничестве МАГАТЭ, сегодня техники начали ремонт оставшегося поврежденного участка линии электропередачи "Ферросплавная-1" возле ЗАЭС", - сказал глава Агентства.

Восстановление линии имеет решающее значение для ядерной безопасности, обеспечивая ЗАЭС резервной линией электроснабжения, подчеркнул он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
