Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/morskoy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1150745494.html
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T08:02
2025-11-08T08:05
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_0:55:1754:1042_1920x0_80_0_0_7748a90e1dfa6f4779e7c933e0b6d50f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе был закрыт утром в четверг. Ограничения действовали больше часа. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_18:0:1671:1240_1920x0_80_0_0_7daa6d3ddf6a6d3ff8ba21b320dbe9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе открыли рейд

08:02 08.11.2025 (обновлено: 08:05 08.11.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Рейсы катеров и паромов через севастопольскую бухту возобновлены. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Рейд в городе был закрыт утром в четверг. Ограничения действовали больше часа. На этот период была организована работа компенсационных автобусных маршрутов.
"Морской пассажирский транспорт возобновил работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
09:51Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие
09:38В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
09:22Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
09:13Сильная магнитная буря бушует на Земле
08:52В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму
08:32В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
08:15Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – 65
08:02Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
07:51Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и четырех областях
07:32Пять беспилотников сбили над Крымом
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:01В Севастополе закрыли рейд
06:55Атака ВСУ на Саратов – что известно
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:35Ловушка на отвесной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
22:33Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
Лента новостейМолния