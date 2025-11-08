https://crimea.ria.ru/20251108/kto-to-razbudil-baydena-zakharova-vysmeyala-zayavlenie-eks-prezidenta-ssha-1150749394.html

"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США

"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США - РИА Новости Крым, 08.11.2025

"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление бывшего президента США Джо Байдена о том, что в странах с... РИА Новости Крым, 08.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление бывшего президента США Джо Байдена о том, что в странах с демократическим политическим устройством якобы "нет королей".По словам Захаровой, после слов экс-президента США "работы прибавится и у ПАСЕ", которая "буквально обязана принять резолюцию с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других стран Европы от демократии".Свой комментарий официальный представитель дипведомства сопроводила инфографикой, свидетельствующей, что в 11-ти странах Западной и Северной Европы, считающихся демократическими, правят монархи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

