СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление бывшего президента США Джо Байдена о том, что в странах с демократическим политическим устройством якобы "нет королей".По словам Захаровой, после слов экс-президента США "работы прибавится и у ПАСЕ", которая "буквально обязана принять резолюцию с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других стран Европы от демократии".Свой комментарий официальный представитель дипведомства сопроводила инфографикой, свидетельствующей, что в 11-ти странах Западной и Северной Европы, считающихся демократическими, правят монархи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
"Кто-то разбудил Байдена": Захарова высмеяла заявление экс-президента США
Захарова иронично отреагировала за слова Байдена об отсутствии королей при демократии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление бывшего президента США Джо Байдена о том, что в странах с демократическим политическим устройством якобы "нет королей".
"Кто-то разбудил Байдена и тот заявил дословно: "При демократии нет королей". Метился в Трампа, а попал за океан. Ждем, когда проснется король Карл III и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, после слов экс-президента США "работы прибавится и у ПАСЕ", которая "буквально обязана принять резолюцию с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других стран Европы от демократии".
Свой комментарий официальный представитель дипведомства сопроводила инфографикой, свидетельствующей, что в 11-ти странах Западной и Северной Европы, считающихся демократическими, правят монархи.
