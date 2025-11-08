Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20251108/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-utru-subboty-1150744947.html
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
Крымский мост утром в субботу свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра из Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T07:06
2025-11-08T07:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в субботу свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра из Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте к 7 утра.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей АксеновОперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_59:89:1221:960_1920x0_80_0_0_230cfe70f80d6c5ebd50919fadf74c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы

Крымский мост сейчас свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани

07:06 08.11.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в субботу свободен для проезда транспорта к пунктам досмотра из Керчи и Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте к 7 утра.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава РК Сергей Аксенов
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
09:51Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие
09:38В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
09:22Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
09:13Сильная магнитная буря бушует на Земле
08:52В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму
08:32В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
08:15Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – 65
08:02Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
07:51Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и четырех областях
07:32Пять беспилотников сбили над Крымом
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:01В Севастополе закрыли рейд
06:55Атака ВСУ на Саратов – что известно
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:35Ловушка на отвесной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
22:33Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
Лента новостейМолния