Рейтинг@Mail.ru
Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251108/krymchane-schastlivy-byt-chastyu-rossii--norvezhskiy-publitsist-1150709794.html
Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
Большинство жителей Крыма счастливы, что живут в России, после 2014 года полуостров развивается бурными темпами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T19:18
2025-11-08T17:00
крым
эксклюзивы риа новости крым
политика
хендрик вебер
мнения
новости
новости крыма
ялтинский международный форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111404/30/1114043040_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bcd266636598d8aadcbb5a93d277b914.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Большинство жителей Крыма счастливы, что живут в России, после 2014 года полуостров развивается бурными темпами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал норвежский публицист и общественный деятель Хендрик Вебер в кулуарах Ялтинского международного форума в Москве."Многие люди очень счастливы сейчас, что они снова объединились с Россией. И они не хотят никуда уходить. Я был в Крыму много раз. Украинское правительство никогда не вкладывало средства в этот регион, потому что оно уже тогда знало, что многие крымчане – пророссийские. В вхождением в состав РФ ситуация полностью изменилась: построены новые дороги, новые производства, новые дома", – сказал общественник.Вебер подчеркнул, что Крым всегда был российским. Тот непродолжительный период, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией, по его словам, не имеет никакого значения.В Норвегии и в целом на Западе отношение в Крыму и России практически не изменилось, констатирует Вебер. СМИ, по его словам, не вдаваясь в детали, пропагандируют черно-белую картину мира о том, что якобы "Россия – это зло, а Запад и США – это добро"."Многие люди даже не были в Крыму или вообще в России, так что они верят в то, что им говорят в СМИ. К сожалению, таково мнение многих людей в Западной Европе. Они должны приехать в Крым или хотя бы Россию и увидеть сами, что здесь происходит на самом деле. Тогда они изменили бы свое мнение, но, конечно, сейчас такие путешествия осуществить очень тяжело", – пояснил Вебер.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе РоссииМеждународная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 странНа Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111404/30/1114043040_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2fcdb5bfe13a2588433672818cb6b57c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, политика, хендрик вебер, мнения, новости, новости крыма, ялтинский международный форум
Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист

Большинство жителей Крыма счастливы в составе России – норвежский публицист Вебер

19:18 08.11.2025
 
© РИА Новости КрымХендрик Вебер
Хендрик Вебер - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Большинство жителей Крыма счастливы, что живут в России, после 2014 года полуостров развивается бурными темпами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал норвежский публицист и общественный деятель Хендрик Вебер в кулуарах Ялтинского международного форума в Москве.
"Многие люди очень счастливы сейчас, что они снова объединились с Россией. И они не хотят никуда уходить. Я был в Крыму много раз. Украинское правительство никогда не вкладывало средства в этот регион, потому что оно уже тогда знало, что многие крымчане – пророссийские. В вхождением в состав РФ ситуация полностью изменилась: построены новые дороги, новые производства, новые дома", – сказал общественник.
Вебер подчеркнул, что Крым всегда был российским. Тот непродолжительный период, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией, по его словам, не имеет никакого значения.
"Когда ты спрашиваешь людей из Крыма, ты получаешь один ответ: они – часть России, они хотят быть ее частью", – отметил публицист.
В Норвегии и в целом на Западе отношение в Крыму и России практически не изменилось, констатирует Вебер. СМИ, по его словам, не вдаваясь в детали, пропагандируют черно-белую картину мира о том, что якобы "Россия – это зло, а Запад и США – это добро".
"Многие люди даже не были в Крыму или вообще в России, так что они верят в то, что им говорят в СМИ. К сожалению, таково мнение многих людей в Западной Европе. Они должны приехать в Крым или хотя бы Россию и увидеть сами, что здесь происходит на самом деле. Тогда они изменили бы свое мнение, но, конечно, сейчас такие путешествия осуществить очень тяжело", – пояснил Вебер.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 стран
На Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПолитикаХендрик ВеберМненияНовостиНовости КрымаЯлтинский международный форум
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:18Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
19:01Потерпевший крушение в Дагестане вертолет упал на коттедж базы отдыха
18:45Революция в сдерживании – блогер из США о роли "Буревестника" в мире
18:02На Украине остановлены все государственные ТЭС
17:41Коллекционер из Италии передал России картину Лагорио о Крыме
17:20В Севастополе перекрыли рейд в третий раз
17:10Словакия против конфискации замороженных активов РФ для Украины – Фицо
16:37В Крыму авто слетело с дороги и перевернулось – водитель погиб
16:06Реверс на мосту через реку Черная в Инкермане продлили
15:52Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
15:43"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона
15:32В России предложили продлить эксперимент по сдаче ОГЭ
15:29В Севастополе остановили движение морского транспорта
15:17Поселок Заозерное в Крыму на сутки останется без воды
15:01В Москве простились с легендарным телеведущим Юрием Николаевым
14:49В Таиланде на территории отеля перевернулся автобус с туристами из России
14:36Путин назвал Меньшикова человеком самобытного дарования
14:23На ЗАЭС начали ремонт поврежденного участка линии "Ферросплавная-1"
13:59Кабмин выделил более 5,4 млрд рублей на дороги в новых регионах
13:43Генерал-полковник Булыга назначен заместителем секретаря Совбеза РФ
Лента новостейМолния