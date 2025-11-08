https://crimea.ria.ru/20251108/krymchane-schastlivy-byt-chastyu-rossii--norvezhskiy-publitsist-1150709794.html

Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист

Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист

Большинство жителей Крыма счастливы, что живут в России, после 2014 года полуостров развивается бурными темпами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал норвежский публицист и общественный деятель Хендрик Вебер

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Большинство жителей Крыма счастливы, что живут в России, после 2014 года полуостров развивается бурными темпами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал норвежский публицист и общественный деятель Хендрик Вебер в кулуарах Ялтинского международного форума в Москве."Многие люди очень счастливы сейчас, что они снова объединились с Россией. И они не хотят никуда уходить. Я был в Крыму много раз. Украинское правительство никогда не вкладывало средства в этот регион, потому что оно уже тогда знало, что многие крымчане – пророссийские. В вхождением в состав РФ ситуация полностью изменилась: построены новые дороги, новые производства, новые дома", – сказал общественник.Вебер подчеркнул, что Крым всегда был российским. Тот непродолжительный период, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией, по его словам, не имеет никакого значения.В Норвегии и в целом на Западе отношение в Крыму и России практически не изменилось, констатирует Вебер. СМИ, по его словам, не вдаваясь в детали, пропагандируют черно-белую картину мира о том, что якобы "Россия – это зло, а Запад и США – это добро"."Многие люди даже не были в Крыму или вообще в России, так что они верят в то, что им говорят в СМИ. К сожалению, таково мнение многих людей в Западной Европе. Они должны приехать в Крым или хотя бы Россию и увидеть сами, что здесь происходит на самом деле. Тогда они изменили бы свое мнение, но, конечно, сейчас такие путешествия осуществить очень тяжело", – пояснил Вебер.Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе РоссииМеждународная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 странНа Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран

