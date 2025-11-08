https://crimea.ria.ru/20251108/krymchane-schastlivy-byt-chastyu-rossii--norvezhskiy-publitsist-1150709794.html
Крымчане счастливы быть частью России – норвежский публицист
2025-11-08T19:18
2025-11-08T19:18
2025-11-08T17:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.
Большинство жителей Крыма счастливы, что живут в России, после 2014 года полуостров развивается бурными темпами. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал норвежский публицист и общественный деятель Хендрик Вебер в кулуарах Ялтинского международного форума в Москве.
"Многие люди очень счастливы сейчас, что они снова объединились с Россией. И они не хотят никуда уходить. Я был в Крыму много раз. Украинское правительство никогда не вкладывало средства в этот регион, потому что оно уже тогда знало, что многие крымчане – пророссийские. В вхождением в состав РФ ситуация полностью изменилась: построены новые дороги, новые производства, новые дома", – сказал общественник.
Вебер подчеркнул, что Крым всегда был российским. Тот непродолжительный период, когда полуостров находился под украинской юрисдикцией, по его словам, не имеет никакого значения.
"Когда ты спрашиваешь людей из Крыма, ты получаешь один ответ: они – часть России, они хотят быть ее частью", – отметил публицист.
В Норвегии и в целом на Западе отношение в Крыму и России практически не изменилось, констатирует Вебер. СМИ, по его словам, не вдаваясь в детали, пропагандируют черно-белую картину мира о том, что якобы "Россия – это зло, а Запад и США – это добро".
"Многие люди даже не были в Крыму или вообще в России, так что они верят в то, что им говорят в СМИ. К сожалению, таково мнение многих людей в Западной Европе. Они должны приехать в Крым или хотя бы Россию и увидеть сами, что здесь происходит на самом деле. Тогда они изменили бы свое мнение, но, конечно, сейчас такие путешествия осуществить очень тяжело", – пояснил Вебер.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
