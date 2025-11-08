Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/kakoy-segodnya-prazdnik-8-noyabrya-1132633206.html
Какой сегодня праздник: 8 ноября
Какой сегодня праздник: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Какой сегодня праздник: 8 ноября
Во всем мире сегодня поздравляют пианистов и градостроителей, в России празднуют День КВН. В этот день в 1895 году Вильгельм Рентген открыл свои знаменитые... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T00:00
2025-11-08T00:00
праздники и памятные даты
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150714552_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_76a8ab6ac3b78e479f559ac399558b66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют пианистов и градостроителей, в России празднуют День КВН. В этот день в 1895 году Вильгельм Рентген открыл свои знаменитые лучи, а в 1943 в СССР учредили сразу две высокие награды – Орден Славы и Орден Победы. А еще в этот день родились ирландский писатель, автор романа "Дракула" Брэм Стокер, французский актер театра и кино Ален Делон, российский актер и режиссер Олег Меньшиков.Что празднуют в мире"Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет", – такая табличка украшала клавишный инструмент в одном из салунов Остина в начале XX века. Все потому, что техасские ковбои оказались очень большими меломанами и сильно оскорблялись из-за неточной игры. Хорошо, что пианистам больше ничто не угрожает. Также совсем неплохо, что в их честь учредили специальный праздник – День пианиста. Кстати, самый быстрый пианист в мире – Петер Бенце. Он умудрился сыграть 765 нот в минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это случилось в 2012 году, и пока Петера никто не перегнал.Профессиональный праздник сегодня отмечают градостроители. И вот вам несколько фактов на заданную тему: в Сахаре строят дома из соли, в Китае копируют европейские кварталы, а в Дубае возвели самый высокий в мире небоскреб высотой 838 метров. Последнее обстоятельство не дает покоя Саудовской Аравии, где воздвигают здание высотой в 1 километр. Японцы пошли еще дальше и планируют в скором времени удивить мир башней в 1,7 тыс метров.Всемирная организация здравоохранения уверяет, что беспроводные интернет-технологии практически безвредны. Но верят не все. Самые подозревающие надели шапочки из фольги и отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Мало ли что... Не знаем, как насчет рисков, но отложить телефоны в сторону и уделить время близким иногда и правда не помешает. Тем более живое общение с приятными людьми уж точно для здоровья полезно.Сначала был "Вечер Веселых Вопросов". Викторина для эрудитов, которую в 1958 придумали врач Альберт Аксельрод, инженер Михаил Яковлев и журналист Сергей Муратов. Потом кто-то из ведущих пошутил в прямом эфире (а других тогда и не было), предложив приз тому, кто первым придет в зал в валенках, шубе, ушанке и с фикусом. Москвичи затею оценили и через полчаса в теплый летний вечер у зала собрались около сотни утепленных товарищей с комнатными растениями под мышкой. Тут разразился скандал, программу закрыли. Но 8 ноября 1961 открыли вновь. Уже под названием "Клуб веселых и находчивых". А вот теперь еще и праздник учредили – Международный День КВН, который отмечают в ряде стран СНГ.Еще сегодня отмечают День болвана (так себе радость – получить открытку по такому случаю) и День исполнения желаний. Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия, Антона.Знаменательные датыРаньше мы уже как-то рассказывали изумительную историю о Вильгельме Рентгене и его любимой теще, которая встала ночью попить водички, случайно увидела странное свечение в кабинете зятя, а утром поведала обо всем этом ученому, который потом открыл свои знаменитые лучи, а заодно унял потусторонние страхи бедной старушки. Это случилось 8 ноября 1895 года. Дата навсегда осталась в истории, а рентгенологи в этот день теперь отмечают профессиональный праздник."Власть – Советам", "Мир – народам", "Земля – крестьянам" и так далее. Каждый, кто родом из СССР, отлично помнит эти лозунги. Вообще до самой перестройки главные праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Октябрьской революции проходили в Союзе 7 ноября. Однако и восьмое тоже считалось праздничным. Это потому, что в 1917 большевики свергали временное правительство в Петрограде целых два дня: 25 и 26 октября (7-8 ноября по новому стилю)."Без славы не бывает победы", – сказал Иосиф Сталин, рассматривая эскиз будущей высшей военной награды – Ордена Победы. Так было решено учредить награду и для простых солдат – Орден Славы. Оба знака учреждены 8 ноября 1943 года.Кто родился в этот день8 ноября 1847 года на северной окраине Дублина родился мальчик по имени Авраам, который из-за неизвестной болезни до семи лет не мог вставать и ходить. Зато в юношестве стал отлично играть в футбол. А потом еще и книги стал писать, и прославился на весь мир под именем Брэм Стокер после выхода в свет самого главного вампирского романа всех времен и народов "Дракула".Ален Делон, как известно, не пьет одеколон. Зато уважает коньяк и красное вино и даже выпускает эти напитки под одноименной маркой – Alain Delon. Сегодня один из самых красивых актеров мира, секс-символ 1960-80-х годов, отметил бы 90-летие. Кстати, полное имя актера Ален Фабьен Морис Марсель Делон, он родился в семье колбасника и сначала планировал продолжить семейное дело. Хорошо, что не получилось.Еще один именинник – российский актер и режиссер Олег Меньшиков, которому сегодня исполнилось 65 лет. "Покровские ворота", "Полеты во сне и наяву", "Утомленные солнцем", "Статский советник" – фильмы, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Во многом благодаря таланту Олега Евгеньевича. Всего в его портфолио около четырех десятков киноролей, а также театр, режиссерская и педагогическая работа.Также в этот день родились автор романа-бестселлера "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, русская актриса Вера Комиссаржевская, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, Народный артист СССР Олег Борисов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150714552_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_9797e99f958d9fc018f4534f489a65b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 8 ноября

Что празднуют в России и в мире 8 ноября

00:00 08.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкУкрашение Красной площади ко Дню Победы
Украшение Красной площади ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют пианистов и градостроителей, в России празднуют День КВН. В этот день в 1895 году Вильгельм Рентген открыл свои знаменитые лучи, а в 1943 в СССР учредили сразу две высокие награды – Орден Славы и Орден Победы. А еще в этот день родились ирландский писатель, автор романа "Дракула" Брэм Стокер, французский актер театра и кино Ален Делон, российский актер и режиссер Олег Меньшиков.

Что празднуют в мире

"Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет", – такая табличка украшала клавишный инструмент в одном из салунов Остина в начале XX века. Все потому, что техасские ковбои оказались очень большими меломанами и сильно оскорблялись из-за неточной игры. Хорошо, что пианистам больше ничто не угрожает. Также совсем неплохо, что в их честь учредили специальный праздник – День пианиста. Кстати, самый быстрый пианист в мире – Петер Бенце. Он умудрился сыграть 765 нот в минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это случилось в 2012 году, и пока Петера никто не перегнал.
Профессиональный праздник сегодня отмечают градостроители. И вот вам несколько фактов на заданную тему: в Сахаре строят дома из соли, в Китае копируют европейские кварталы, а в Дубае возвели самый высокий в мире небоскреб высотой 838 метров. Последнее обстоятельство не дает покоя Саудовской Аравии, где воздвигают здание высотой в 1 километр. Японцы пошли еще дальше и планируют в скором времени удивить мир башней в 1,7 тыс метров.
Всемирная организация здравоохранения уверяет, что беспроводные интернет-технологии практически безвредны. Но верят не все. Самые подозревающие надели шапочки из фольги и отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Мало ли что... Не знаем, как насчет рисков, но отложить телефоны в сторону и уделить время близким иногда и правда не помешает. Тем более живое общение с приятными людьми уж точно для здоровья полезно.
Сначала был "Вечер Веселых Вопросов". Викторина для эрудитов, которую в 1958 придумали врач Альберт Аксельрод, инженер Михаил Яковлев и журналист Сергей Муратов. Потом кто-то из ведущих пошутил в прямом эфире (а других тогда и не было), предложив приз тому, кто первым придет в зал в валенках, шубе, ушанке и с фикусом. Москвичи затею оценили и через полчаса в теплый летний вечер у зала собрались около сотни утепленных товарищей с комнатными растениями под мышкой. Тут разразился скандал, программу закрыли. Но 8 ноября 1961 открыли вновь. Уже под названием "Клуб веселых и находчивых". А вот теперь еще и праздник учредили – Международный День КВН, который отмечают в ряде стран СНГ.
Еще сегодня отмечают День болвана (так себе радость – получить открытку по такому случаю) и День исполнения желаний. Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия, Антона.

Знаменательные даты

Раньше мы уже как-то рассказывали изумительную историю о Вильгельме Рентгене и его любимой теще, которая встала ночью попить водички, случайно увидела странное свечение в кабинете зятя, а утром поведала обо всем этом ученому, который потом открыл свои знаменитые лучи, а заодно унял потусторонние страхи бедной старушки. Это случилось 8 ноября 1895 года. Дата навсегда осталась в истории, а рентгенологи в этот день теперь отмечают профессиональный праздник.
"Власть – Советам", "Мир – народам", "Земля – крестьянам" и так далее. Каждый, кто родом из СССР, отлично помнит эти лозунги. Вообще до самой перестройки главные праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Октябрьской революции проходили в Союзе 7 ноября. Однако и восьмое тоже считалось праздничным. Это потому, что в 1917 большевики свергали временное правительство в Петрограде целых два дня: 25 и 26 октября (7-8 ноября по новому стилю).
"Без славы не бывает победы", – сказал Иосиф Сталин, рассматривая эскиз будущей высшей военной награды – Ордена Победы. Так было решено учредить награду и для простых солдат – Орден Славы. Оба знака учреждены 8 ноября 1943 года.

Кто родился в этот день

8 ноября 1847 года на северной окраине Дублина родился мальчик по имени Авраам, который из-за неизвестной болезни до семи лет не мог вставать и ходить. Зато в юношестве стал отлично играть в футбол. А потом еще и книги стал писать, и прославился на весь мир под именем Брэм Стокер после выхода в свет самого главного вампирского романа всех времен и народов "Дракула".
Ален Делон, как известно, не пьет одеколон. Зато уважает коньяк и красное вино и даже выпускает эти напитки под одноименной маркой – Alain Delon. Сегодня один из самых красивых актеров мира, секс-символ 1960-80-х годов, отметил бы 90-летие. Кстати, полное имя актера Ален Фабьен Морис Марсель Делон, он родился в семье колбасника и сначала планировал продолжить семейное дело. Хорошо, что не получилось.
Еще один именинник – российский актер и режиссер Олег Меньшиков, которому сегодня исполнилось 65 лет. "Покровские ворота", "Полеты во сне и наяву", "Утомленные солнцем", "Статский советник" – фильмы, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Во многом благодаря таланту Олега Евгеньевича. Всего в его портфолио около четырех десятков киноролей, а также театр, режиссерская и педагогическая работа.
Также в этот день родились автор романа-бестселлера "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, русская актриса Вера Комиссаржевская, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, Народный артист СССР Олег Борисов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:35Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
22:33Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
20:51Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на мужчину в Симферополе
20:47В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль
20:20Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку
19:45Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:19Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
18:56В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
18:47С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
18:31В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной Назукина
18:28Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия
18:06В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам
17:43Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
17:36Пять тысяч пассажиров: история гибели теплохода "Армения" у берегов Крыма
17:15Авиакатастрофа в Дагестане: кому принадлежит упавший вертолет
17:07В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
Лента новостейМолния