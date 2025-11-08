https://crimea.ria.ru/20251108/kakoy-segodnya-prazdnik-8-noyabrya-1132633206.html

Какой сегодня праздник: 8 ноября

Какой сегодня праздник: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Какой сегодня праздник: 8 ноября

Во всем мире сегодня поздравляют пианистов и градостроителей, в России празднуют День КВН. В этот день в 1895 году Вильгельм Рентген открыл свои знаменитые... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T00:00

2025-11-08T00:00

2025-11-08T00:00

праздники и памятные даты

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/06/1150714552_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_76a8ab6ac3b78e479f559ac399558b66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют пианистов и градостроителей, в России празднуют День КВН. В этот день в 1895 году Вильгельм Рентген открыл свои знаменитые лучи, а в 1943 в СССР учредили сразу две высокие награды – Орден Славы и Орден Победы. А еще в этот день родились ирландский писатель, автор романа "Дракула" Брэм Стокер, французский актер театра и кино Ален Делон, российский актер и режиссер Олег Меньшиков.Что празднуют в мире"Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет", – такая табличка украшала клавишный инструмент в одном из салунов Остина в начале XX века. Все потому, что техасские ковбои оказались очень большими меломанами и сильно оскорблялись из-за неточной игры. Хорошо, что пианистам больше ничто не угрожает. Также совсем неплохо, что в их честь учредили специальный праздник – День пианиста. Кстати, самый быстрый пианист в мире – Петер Бенце. Он умудрился сыграть 765 нот в минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это случилось в 2012 году, и пока Петера никто не перегнал.Профессиональный праздник сегодня отмечают градостроители. И вот вам несколько фактов на заданную тему: в Сахаре строят дома из соли, в Китае копируют европейские кварталы, а в Дубае возвели самый высокий в мире небоскреб высотой 838 метров. Последнее обстоятельство не дает покоя Саудовской Аравии, где воздвигают здание высотой в 1 километр. Японцы пошли еще дальше и планируют в скором времени удивить мир башней в 1,7 тыс метров.Всемирная организация здравоохранения уверяет, что беспроводные интернет-технологии практически безвредны. Но верят не все. Самые подозревающие надели шапочки из фольги и отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Мало ли что... Не знаем, как насчет рисков, но отложить телефоны в сторону и уделить время близким иногда и правда не помешает. Тем более живое общение с приятными людьми уж точно для здоровья полезно.Сначала был "Вечер Веселых Вопросов". Викторина для эрудитов, которую в 1958 придумали врач Альберт Аксельрод, инженер Михаил Яковлев и журналист Сергей Муратов. Потом кто-то из ведущих пошутил в прямом эфире (а других тогда и не было), предложив приз тому, кто первым придет в зал в валенках, шубе, ушанке и с фикусом. Москвичи затею оценили и через полчаса в теплый летний вечер у зала собрались около сотни утепленных товарищей с комнатными растениями под мышкой. Тут разразился скандал, программу закрыли. Но 8 ноября 1961 открыли вновь. Уже под названием "Клуб веселых и находчивых". А вот теперь еще и праздник учредили – Международный День КВН, который отмечают в ряде стран СНГ.Еще сегодня отмечают День болвана (так себе радость – получить открытку по такому случаю) и День исполнения желаний. Именины у Афанасия, Дмитрия, Марка, Василия, Антона.Знаменательные датыРаньше мы уже как-то рассказывали изумительную историю о Вильгельме Рентгене и его любимой теще, которая встала ночью попить водички, случайно увидела странное свечение в кабинете зятя, а утром поведала обо всем этом ученому, который потом открыл свои знаменитые лучи, а заодно унял потусторонние страхи бедной старушки. Это случилось 8 ноября 1895 года. Дата навсегда осталась в истории, а рентгенологи в этот день теперь отмечают профессиональный праздник."Власть – Советам", "Мир – народам", "Земля – крестьянам" и так далее. Каждый, кто родом из СССР, отлично помнит эти лозунги. Вообще до самой перестройки главные праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Октябрьской революции проходили в Союзе 7 ноября. Однако и восьмое тоже считалось праздничным. Это потому, что в 1917 большевики свергали временное правительство в Петрограде целых два дня: 25 и 26 октября (7-8 ноября по новому стилю)."Без славы не бывает победы", – сказал Иосиф Сталин, рассматривая эскиз будущей высшей военной награды – Ордена Победы. Так было решено учредить награду и для простых солдат – Орден Славы. Оба знака учреждены 8 ноября 1943 года.Кто родился в этот день8 ноября 1847 года на северной окраине Дублина родился мальчик по имени Авраам, который из-за неизвестной болезни до семи лет не мог вставать и ходить. Зато в юношестве стал отлично играть в футбол. А потом еще и книги стал писать, и прославился на весь мир под именем Брэм Стокер после выхода в свет самого главного вампирского романа всех времен и народов "Дракула".Ален Делон, как известно, не пьет одеколон. Зато уважает коньяк и красное вино и даже выпускает эти напитки под одноименной маркой – Alain Delon. Сегодня один из самых красивых актеров мира, секс-символ 1960-80-х годов, отметил бы 90-летие. Кстати, полное имя актера Ален Фабьен Морис Марсель Делон, он родился в семье колбасника и сначала планировал продолжить семейное дело. Хорошо, что не получилось.Еще один именинник – российский актер и режиссер Олег Меньшиков, которому сегодня исполнилось 65 лет. "Покровские ворота", "Полеты во сне и наяву", "Утомленные солнцем", "Статский советник" – фильмы, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Во многом благодаря таланту Олега Евгеньевича. Всего в его портфолио около четырех десятков киноролей, а также театр, режиссерская и педагогическая работа.Также в этот день родились автор романа-бестселлера "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, русская актриса Вера Комиссаржевская, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, Народный артист СССР Олег Борисов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, новости, общество