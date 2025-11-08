https://crimea.ria.ru/20251108/deti-iz-belgoroda-popali-v-zhutkoe-dtp-v-kurskoy-oblasti-1150749632.html

Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области

Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области - РИА Новости Крым, 08.11.2025

Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области

Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в ДТП в Курской области. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дети ехали из Белгорода на... РИА Новости Крым, 08.11.2025

2025-11-08T12:37

2025-11-08T12:37

2025-11-08T12:49

курская область

белгородская область

происшествия

дтп

вячеслав гладков

общество

дети

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150750119_0:474:591:806_1920x0_80_0_0_9c9a599bd26f1233e8b03fbeda4073e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в ДТП в Курской области. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дети ехали из Белгорода на экскурсию. По данным Гладкова, дети доставлены в больницу в Курске в состоянии средней степени тяжести. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает, добавил он."Сейчас пострадавших обследуют. В зависимости от результатов будем решать - оставлять детей в больнице в Курске на восстановление или будем перевозить в Белгород", - отметил губернатор.Гладков добавил, что ребята ехали на экскурсию в Коренную пустынь. Сейчас устанавливается организатор поездки и причины случившегося.По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, микроавтобус с подросткам, которые ехали из Белгородского региона на экскурсию в храм, совершил наезд на автомобиль, стоявший на красный сигнал светофора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, белгородская область, происшествия, дтп, вячеслав гладков, общество, дети, новости