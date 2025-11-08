https://crimea.ria.ru/20251108/deti-iz-belgoroda-popali-v-zhutkoe-dtp-v-kurskoy-oblasti-1150749632.html
Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области
Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области
Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в ДТП в Курской области. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дети ехали из Белгорода на... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T12:37
2025-11-08T12:37
2025-11-08T12:49
курская область
белгородская область
происшествия
дтп
вячеслав гладков
общество
дети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150750119_0:474:591:806_1920x0_80_0_0_9c9a599bd26f1233e8b03fbeda4073e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в ДТП в Курской области. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дети ехали из Белгорода на экскурсию. По данным Гладкова, дети доставлены в больницу в Курске в состоянии средней степени тяжести. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает, добавил он."Сейчас пострадавших обследуют. В зависимости от результатов будем решать - оставлять детей в больнице в Курске на восстановление или будем перевозить в Белгород", - отметил губернатор.Гладков добавил, что ребята ехали на экскурсию в Коренную пустынь. Сейчас устанавливается организатор поездки и причины случившегося.По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, микроавтобус с подросткам, которые ехали из Белгородского региона на экскурсию в храм, совершил наезд на автомобиль, стоявший на красный сигнал светофора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150750119_0:419:591:862_1920x0_80_0_0_d929f93df2872ef41dee451fa8f46bbf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, белгородская область, происшествия, дтп, вячеслав гладков, общество, дети, новости
Дети из Белгорода попали в жуткое ДТП в Курской области
В Курской области автобус с детьми из Белгорода попал в ДТП - ранены семь человек
12:37 08.11.2025 (обновлено: 12:49 08.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Четыре ребенка и трое взрослых пострадали в ДТП в Курской области. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дети ехали из Белгорода на экскурсию.
"Микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадало семь человек: водитель легкового автомобиля и шесть человек в нашем микроавтобусе - двое взрослых (водитель и сопровождающий) и четверо детей", - написал он в Telegram.
По данным Гладкова, дети доставлены в больницу в Курске в состоянии средней степени тяжести. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает, добавил он.
"Сейчас пострадавших обследуют. В зависимости от результатов будем решать - оставлять детей в больнице в Курске на восстановление или будем перевозить в Белгород", - отметил губернатор.
Гладков добавил, что ребята ехали на экскурсию в Коренную пустынь. Сейчас устанавливается организатор поездки и причины случившегося.
По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, микроавтобус с подросткам, которые ехали из Белгородского региона на экскурсию в храм, совершил наезд на автомобиль, стоявший на красный сигнал светофора.
"В результате столкновения пострадали семь человек: женщина 25 лет, сопровождавшая ребят, четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, парень 19 лет; сильные повреждения у 40-летний женщины-пассажира легкового автомобиля. У всех закрытые черепно-мозговые травмы, различные повреждения средней степени тяжести", - уточнил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.