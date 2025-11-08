https://crimea.ria.ru/20251108/ataka-vsu-na-saratov--chto-izvestno-1150744690.html
Атака ВСУ на Саратов – что известно
Саратов в ночь на субботу подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 08.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Саратов в ночь на субботу подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин.По его словам, угроза ударов БПЛА была объявлена в Саратовской области в 3:21.Около двух часов ночи Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов из аэропорта Гагарин. Они были сняты в 6 утра.Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
