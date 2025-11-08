Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Саратов – что известно - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/ataka-vsu-na-saratov--chto-izvestno-1150744690.html
Атака ВСУ на Саратов – что известно
Атака ВСУ на Саратов – что известно - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Атака ВСУ на Саратов – что известно
Саратов в ночь на субботу подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T06:55
2025-11-08T06:56
саратов
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
роман бусаргин
новости сво
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_9bde275014e82e552a5f71b8ef5d7eb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Саратов в ночь на субботу подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин.По его словам, угроза ударов БПЛА была объявлена в Саратовской области в 3:21.Около двух часов ночи Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов из аэропорта Гагарин. Они были сняты в 6 утра.Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
саратов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_e4ff4d8a14b645ecedea563c76e89f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратов, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), роман бусаргин, новости сво, безопасность
Атака ВСУ на Саратов – что известно

В Саратове при атаке беспилотников ВСУ на жилые дома пострадал человек - губернатор

06:55 08.11.2025 (обновлено: 06:56 08.11.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Саратов в ночь на субботу подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
По его словам, угроза ударов БПЛА была объявлена в Саратовской области в 3:21.
"️Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы", - написал он в Telegram.
Около двух часов ночи Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов из аэропорта Гагарин. Они были сняты в 6 утра.
Накануне средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 11 украинских беспилотников, в том числе пять – над Крымом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СаратовАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Роман БусаргинНовости СВОБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Силы НАТО вышли в Балтийское море на поиск подлодок
09:51Взрыв газа произошел в многоэтажке в Тульской области – есть пострадавшие
09:38В Керчи 500 абонентов остались без тепла из-за аварии на тепломагистрали
09:22Два человека ранены при атаке ВСУ на многоэтажку в Саратове
09:13Сильная магнитная буря бушует на Земле
08:52В Госдуме нашли способ ликвидировать дефицит медиков в Крыму
08:32В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукции
08:15Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову – 65
08:02Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
07:51Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и четырех областях
07:32Пять беспилотников сбили над Крымом
07:06Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:01В Севастополе закрыли рейд
06:55Атака ВСУ на Саратов – что известно
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:35Ловушка на отвесной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
22:33Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
Лента новостейМолния