9 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и один - над Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение восьми часов сбили над регионами России 15 беспилотников ВСУ, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по два беспилотника сбиты над Вологодской и Белгородской областями, по одному – над Курской областью и Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

