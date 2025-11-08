https://crimea.ria.ru/20251108/9-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-krymom-i-odin---nad-chernym-morem-1150758852.html
9 беспилотников ВСУ уничтожены над Крымом и один - над Черным морем
2025-11-08T20:55
2025-11-08T20:55
2025-11-08T21:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение восьми часов сбили над регионами России 15 беспилотников ВСУ, в том числе девять – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по два беспилотника сбиты над Вологодской и Белгородской областями, по одному – над Курской областью и Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:55 08.11.2025 (обновлено: 21:00 08.11.2025)